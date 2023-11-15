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На выставке "Россия" на ВДНХ состоялось открытие Дня Бурятии - РИА Новости, 15.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:51 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/buryatiya-1909565431.html
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялось открытие Дня Бурятии
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялось открытие Дня Бурятии - РИА Новости, 15.11.2023
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялось открытие Дня Бурятии
День Бурятии торжественно открыли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:51
2023-11-15T12:51
выставка-форум "россия"
алексей цыденов
республика бурятия
россия
выставка-форум "россия"
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УЛАН-УДЭ, 15 ноя – РИА Новости. День Бурятии торжественно открыли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале."Торжественно открыли День Бурятии на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ! Это мероприятие действительно всероссийского масштаба, и сегодня мы представляем нашу Бурятию перед всей Россией", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, для гостей ВДНХ республика подготовила насыщенную деловую и культурную программы, планируется "максимально подробно и зажигательно" рассказать о Бурятии. "Земляки, будете в Москве, приходите на наш стенд на ВДНХ, вы здесь всегда желанные гости. Москвичи и гости столицы, приходите к нам на ВДНХ, а еще лучше, приезжайте в Бурятию! В Бурятии будущее!" - отметил Цыденов. Также в День Бурятии власти региона подписали соглашения о сотрудничестве с такими организациями, как "Новикомбанк", АНО "Цифровая экономика", ООО "ЗН Геотерм" и Президентская библиотека имени Ельцина. Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщали, что в первый день работы павильон республики посетило 140 тысяч человек. Сегодня, в День региона, в павильоне пройдет гастрономическое представление. Будет показан ролик о Бурятии, перед гостями выступят творческие коллективы, также пройдут мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта "Холисо" и бурятского чая. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html
https://ria.ru/20231113/forum-1909236692.html
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алексей цыденов, республика бурятия, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Алексей Цыденов, Республика Бурятия, Россия, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" на ВДНХ состоялось открытие Дня Бурятии

Цыденов: на выставке-форум "Россия" торжественно открыли День Бурятии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время Открытия Дня региона – презентации Республики Бурятия на выставке-форуме "Россия"
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время Открытия Дня региона – презентации Республики Бурятия на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время Открытия Дня региона – презентации Республики Бурятия на выставке-форуме "Россия"
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УЛАН-УДЭ, 15 ноя – РИА Новости. День Бурятии торжественно открыли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.
"Торжественно открыли День Бурятии на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ! Это мероприятие действительно всероссийского масштаба, и сегодня мы представляем нашу Бурятию перед всей Россией", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Международная выставка-форум Россия
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По его словам, для гостей ВДНХ республика подготовила насыщенную деловую и культурную программы, планируется "максимально подробно и зажигательно" рассказать о Бурятии.
"Земляки, будете в Москве, приходите на наш стенд на ВДНХ, вы здесь всегда желанные гости. Москвичи и гости столицы, приходите к нам на ВДНХ, а еще лучше, приезжайте в Бурятию! В Бурятии будущее!" - отметил Цыденов.
Также в День Бурятии власти региона подписали соглашения о сотрудничестве с такими организациями, как "Новикомбанк", АНО "Цифровая экономика", ООО "ЗН Геотерм" и Президентская библиотека имени Ельцина.
Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщали, что в первый день работы павильон республики посетило 140 тысяч человек. Сегодня, в День региона, в павильоне пройдет гастрономическое представление. Будет показан ролик о Бурятии, перед гостями выступят творческие коллективы, также пройдут мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта "Холисо" и бурятского чая.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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Выставка-форум "Россия"Алексей ЦыденовРеспублика БурятияРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
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