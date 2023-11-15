https://ria.ru/20231115/biznes-1909608456.html

Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду

Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду - РИА Новости, 15.11.2023

Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду

Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:16

2023-11-15T15:16

2023-11-15T15:16

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах. "Встреча пройдет в среду", - сказал один из собеседников. Второй уточнил, что она запланирована на вечер. Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.

https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин