https://ria.ru/20231115/biznes-1909608456.html
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду - РИА Новости, 15.11.2023
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду
Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:16
2023-11-15T15:16
2023-11-15T15:16
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962898_316:728:2404:1903_1920x0_80_0_0_be7f6b3aaeb5084530d403cb5ef41173.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах. "Встреча пройдет в среду", - сказал один из собеседников. Второй уточнил, что она запланирована на вечер. Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.
https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962898_516:604:2248:1903_1920x0_80_0_0_341df5b1b17f99036b93278c1a940980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду
Путин проведет встречу с представителями российского бизнеса в среду вечером
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах.
"Встреча пройдет в среду", - сказал один из собеседников. Второй уточнил, что она запланирована на вечер.
Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес