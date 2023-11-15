Рейтинг@Mail.ru
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/biznes-1909608456.html
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду - РИА Новости, 15.11.2023
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду
Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:16
2023-11-15T15:16
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962898_316:728:2404:1903_1920x0_80_0_0_be7f6b3aaeb5084530d403cb5ef41173.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах. "Встреча пройдет в среду", - сказал один из собеседников. Второй уточнил, что она запланирована на вечер. Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.
https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962898_516:604:2248:1903_1920x0_80_0_0_341df5b1b17f99036b93278c1a940980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Источники сообщили, что Путин встретится с представителями бизнеса в среду

Путин проведет встречу с представителями российского бизнеса в среду вечером

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский бизнес встретится с президентом страны Владимиром Путиным в среду вечером, сообщили РИА Новости два источника в деловых кругах.
"Встреча пройдет в среду", - сказал один из собеседников. Второй уточнил, что она запланирована на вечер.
Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
17 августа, 16:38
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала