https://ria.ru/20231115/bilayn-1909554497.html

Билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов

Билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов - РИА Новости, 15.11.2023

Билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов

Билайн бизнес запустил новый продукт в линейке голосовых ассиcтентов — сервис "Виртуальный оператор"*, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:30

2023-11-15T12:30

2023-11-15T12:30

билайн

технологии

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Билайн бизнес запустил новый продукт в линейке голосовых ассиcтентов — сервис "Виртуальный оператор"*, сообщает пресс-служба компании.С помощью удобного интерфейса интернет-магазины, медицинские клиники, финансовые организации, службы доставки и представители других отраслей смогут автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами.Объем мирового рынка речевой аналитики растет ежегодно на 15,6% и к 2028 году достигнет 5,6 миллиардов долларов США. Технологичные решения для автоматизации голосовых коммуникаций становятся все более востребованными, т.к. они помогают бизнесу увеличить охват маркетинговых и информационных кампаний, повысить конверсию в продажи и лояльность клиентов, снизить затраты на контакт-центры1, говорится в сообщении.До недавнего времени в билайн бизнес было два варианта голосовых ассистентов. Первый — "Голосовые кампании"* на платформе телеком API (Application programming interface, интерфейс прикладного программирования на B2S-платформе), где можно настроить простые исходящие коммуникации. Например, если нужно подтвердить заказ или узнать, интересна ли клиенту рекламная акция. Второй вариант — голосовой ассистент с использованием технологий больших данных*, который разрабатывается "под ключ" для конкретного заказчика, напомнили в пресс-службе.С августа 2023 года линейку билайн бизнес дополнил платформенный сервис "Виртуальный оператор". Решение объединило простую настройку сценариев коммуникаций и синтез речи.В сервисе "Виртуальный оператор" можно создать сценарии коммуникации разной степени сложности — через удобный конструктор или обратившись в службу поддержки билайн бизнес. Например, "Виртуальный оператор" может помочь записаться к врачу: уточнить необходимого специалиста, выбрать клинику, дату и время в онлайн-режиме. Вся информация о записи может передаваться в CRM-систему (систему взаимодействия с клиентами) компании-заказчика, пояснили в пресса-службе.Если в сценарии используются переменные данные, например, нужно обращаться к клиенту по имени, называть номер заказа и его статус в режиме реального времени, "Виртуальный оператор" применяет технологии синтеза речи. В этом случае общие фразы озвучиваются с помощью предзаписанного голоса диктора, а переменные — с помощью синтезированной речи, которая создается на основе оригинала. Можно выбрать голос, который уже доступен на платформе, или записать свой голос бренда."Виртуальный оператор" может быть предоставлен в облаке - модель "ПО как услуга - SaaS", (Software As A Service, программное обеспечение как услуга) или установлен внутри информационного контура компании-заказчика - модель "лицензирование локального приложения - On-Premise"*."Мы подробно исследуем клиентские кейсы и стараемся предложить оптимальный набор сервисов билайн бизнес, исходя из нашей экспертизы. Расширенная линейка автоматизированных голосовых продуктов помогает подобрать вариант для задач разной сложности с учетом необходимой функциональности и доступной для клиента стоимости услуг. Для дальнейшего развития сервиса планируем в ближайшее время интегрировать его в нашу Облачную АТС", — цитирует пресс-служба руководителя по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО "ВымпелКом" Полину Проворову.*Все ПО, перечисленное в тексте, соответствует категории 18+Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWuJkt6sci

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, технологии