https://ria.ru/20231115/bayazitova-1909600740.html

Прокурор попросил приговорить журналистку Баязитову к 14 годам колонии

Прокурор попросил приговорить журналистку Баязитову к 14 годам колонии - РИА Новости, 15.11.2023

Прокурор попросил приговорить журналистку Баязитову к 14 годам колонии

Гособвинитель попросил приговорить обвиняемых в вымогательстве журналистку Александру Баязитову к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:49

2023-11-15T14:49

2023-11-15T16:46

происшествия

москва

александра баязитова

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Гособвинитель попросил приговорить обвиняемых в вымогательстве журналистку Александру Баязитову к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к 13 годам, сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова. "Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов", — сказала она. Процесс в Басманном суде Москвы проходит в закрытом режиме. Баязитову и Архарову обвиняют в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, по заявлению которого и возбудили дело. По версии следствия, они требовали крупные суммы за так называемые "блоки" в Telegram-каналах — то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Обеих арестовали 10 августа 2022 года, с тех пор они находятся в СИЗО.Еще одна фигурантка, Инна Чурилова, пошла на сделку со следствием, дала показания, после чего ее перевели под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство. Летом суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Максимальная санкция по статье о вымогательстве в особо крупном размере — 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html

https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html

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происшествия, москва, александра баязитова