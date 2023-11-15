https://ria.ru/20231115/bapor-1909541319.html
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102 - РИА Новости, 15.11.2023
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102
С начала боевых действий погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это самое большое число гуманитарных РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:19
2023-11-15T11:19
2023-11-15T11:22
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. С начала боевых действий погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе любого из конфликтов, сообщает организация в своем ситуационном докладе. Ранее генсекретарь организации Антониу Гутерреш заявил в интервью CNN, что с начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН. "В общей сложности с начала боевых действий были убиты 102 сотрудника БАПОР. Это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе конфликта за всю историю Организации Объединенных Наций", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102
БАПОР сообщило о 102 погибших сотрудниках с начала боев ХАМАС и армии Израиля