Рейтинг@Mail.ru
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102 - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 15.11.2023 (обновлено: 11:22 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/bapor-1909541319.html
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102 - РИА Новости, 15.11.2023
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102
С начала боевых действий погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это самое большое число гуманитарных РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:19
2023-11-15T11:22
в мире
израиль
оон
хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907247758_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_95215e6e2feda5bcb62835d273aeb396.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. С начала боевых действий погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе любого из конфликтов, сообщает организация в своем ситуационном докладе. Ранее генсекретарь организации Антониу Гутерреш заявил в интервью CNN, что с начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН. "В общей сложности с начала боевых действий были убиты 102 сотрудника БАПОР. Это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе конфликта за всю историю Организации Объединенных Наций", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907247758_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_23b6c7f9cf20778468a4f0356d483531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102

БАПОР сообщило о 102 погибших сотрудниках с начала боев ХАМАС и армии Израиля

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. С начала боевых действий погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе любого из конфликтов, сообщает организация в своем ситуационном докладе.
Ранее генсекретарь организации Антониу Гутерреш заявил в интервью CNN, что с начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН.
"В общей сложности с начала боевых действий были убиты 102 сотрудника БАПОР. Это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе конфликта за всю историю Организации Объединенных Наций", - говорится в докладе.
Толпа с палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Мир не готов воевать с Западом — и это проблема для Вашингтона
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала