https://ria.ru/20231115/bapor-1909541319.html

Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102

Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102 - РИА Новости, 15.11.2023

Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 102

С начала боевых действий погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это самое большое число гуманитарных РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:19

2023-11-15T11:19

2023-11-15T11:22

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. С начала боевых действий погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе любого из конфликтов, сообщает организация в своем ситуационном докладе. Ранее генсекретарь организации Антониу Гутерреш заявил в интервью CNN, что с начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН. "В общей сложности с начала боевых действий были убиты 102 сотрудника БАПОР. Это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе конфликта за всю историю Организации Объединенных Наций", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году