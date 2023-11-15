https://ria.ru/20231115/banki-1909659746.html
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения - РИА Новости, 15.11.2023
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения
Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:04
2023-11-15T18:04
2023-11-15T18:05
центральный банк рф (цб рф)
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре собственности и должностных лицах, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией... по 31.12.2024 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", - сообщили в ЦБ.С другой стороны, регулятор также до конца следующего года намерен продлить обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями чувствительных к таким санкциям данных. Такой же подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте ЦБ РФ отчетности банков, а также информации о выпусках ими ценных бумаг, добавил он."Тем самым соблюдается баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов", - пояснили в регуляторе.
https://ria.ru/20231108/tsb-1908126865.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7b7d5b9c57be82cb2f3ef2bce48a6c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, санкции в отношении россии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Санкции в отношении России
ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения
ЦБ продлил на год право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре собственности и должностных лицах, говорится в сообщении
на сайте регулятора.
"Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией... по 31.12.2024 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", - сообщили в ЦБ.
С другой стороны, регулятор также до конца следующего года намерен продлить обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями чувствительных к таким санкциям данных. Такой же подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте ЦБ РФ отчетности банков, а также информации о выпусках ими ценных бумаг, добавил он.
"Тем самым соблюдается баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов", - пояснили в регуляторе.
ЦБ сообщил о подготовке к возможному введению санкций против Мосбиржи