https://ria.ru/20231115/banki-1909659746.html

ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения

ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения - РИА Новости, 15.11.2023

ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения

Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:04

2023-11-15T18:04

2023-11-15T18:05

центральный банк рф (цб рф)

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре собственности и должностных лицах, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией... по 31.12.2024 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", - сообщили в ЦБ.С другой стороны, регулятор также до конца следующего года намерен продлить обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями чувствительных к таким санкциям данных. Такой же подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте ЦБ РФ отчетности банков, а также информации о выпусках ими ценных бумаг, добавил он."Тем самым соблюдается баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов", - пояснили в регуляторе.

https://ria.ru/20231108/tsb-1908126865.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, санкции в отношении россии