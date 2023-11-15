https://ria.ru/20231115/baltic_winter-1909564506.html

Актуальные тренды и важнейшие практики в сфере PR обсудят на Baltic Winter

Актуальные тренды и важнейшие практики в сфере PR обсудят на Baltic Winter - РИА Новости, 15.11.2023

Актуальные тренды и важнейшие практики в сфере PR обсудят на Baltic Winter

В Москве пройдет итоговое PR событие года - конференция Baltic Winter, которую проводит и организует коммуникационное агентство SPN Communications; участники... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:48

2023-11-15T12:48

2023-11-15T12:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 ноя – организационный комитет Baltic Winter. В Москве пройдет итоговое PR событие года - конференция Baltic Winter, которую проводит и организует коммуникационное агентство SPN Communications; участники мероприятия обсудят, зачем бизнесу коммуникации, доверяют ли люди Telegram и как преодолеть барьер между поколениями. На один день отель Арарат Парк Хаятт станет площадкой, где обсудят самые актуальные тренды уходящего 2023 года и поговорят о важных практических навыках для успешной работы в 2024 году. И сделают это в этом декабре в формате интерактивных дискуссий и баттлов. Сначала на сцене появится совладелец и исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Иванов. От первого лица он расскажет о том, как топ-менеджеры и собственники бизнеса видят роль коммуникаций. Кстати, всего три года назад Сергей публично заявлял о том, что не верит в предельную пользу PR, но недавно поменял свое мнение. Почему и как коммуникаторам убедить руководство компании в важности своей работы на Baltic Winter поговорим в формате интервью на сцене. Акцентом конференции станет противостояние генерального директора "Новые отраслевые медиа"‎ Станислава Апетьяна и исполнительного директора по медиа "Rambler&Co"‎ Андрея Цыпера. На сентябрьском форуме Baltic Weekend 2023 между профессионалами завязался спор о том, каким каналам больше доверяет сегодня аудитория. На декабрьской конференции пройдет PR-баттл, который сможет подвести черту их противостояния. На Baltic Winter пройдет дружеская дуэль молодых специалистов и работодателей. Не секрет, что опытные коммуникаторы считают одной из важнейших проблем на рынке нехватку проактивных и думающих кадров. А молодым специалистам, в свою очередь, сложно понять, чего же именно хочет от них работодатель. В дуэли поучаствуют студенты, которые только начинают свой карьерный путь, а со стороны работодателей выступят известные всей индустрии PR-директора и руководители агентств - в их числе основатель PR-агентства "Rassvet.digital"‎ Светлана Ерохнович. На конференции обсудят и о новое прочтение темы ESG - кажется, в этих буквах многие разочаровались, но как показывает практика, запрос на системные добрые дела есть и у клиентов корпораций, и у их сотрудников. Также на Baltic Winter поднимут тему продвижения территорий - сейчас она более чем актуальна. И, конечно, завершится все неформальной программой и приятным предновогодним нетворкингом. Baltic Winter — это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с абсолютно новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы