https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html

Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни

Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни - РИА Новости, 15.11.2023

Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни

В то время как в мире отказываются от применения высшей меры наказания, в США внедряют все более изощренные способы приведения приговора в исполнение. На днях... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:03

наука

биология

здоровье

химия

казнь

кислород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909326090_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_dd29e74fe524b4897f0b0aafa257027a.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Надежда Бехова. В то время как в мире отказываются от применения высшей меры наказания, в США внедряют все более изощренные способы приведения приговора в исполнение. На днях суд штата Алабама разрешил умертвить осужденного азотом. Утверждают, что это гуманнее летальных инъекций. Но не все с этим согласны.Кризис смертной казниСмертную казнь пока не отменили в 54 государствах, однако применяют ее крайне редко. В 2022-м это сделали в 20 странах. Больше всего казнят в Китае, на Ближнем Востоке, в Африке и США.С 1970-х в американских тюрьмах использовали смертельные инъекции, но с недавних пор с этим возникли сложности. Производители не желают больше иметь отношения к смертной казни.Так, в 2011-м в США прекратили выпускать тиопентал натрия, применявшийся в том числе для усыпления животных. ЕС тогда же отказался его экспортировать. Некоторые штаты попытались перейти на пентобарбитал, но он не столь эффективен. Эксперименты с другими препаратами также не помогли.Да и сама процедура смертельной инъекции вызывает вопросы. К примеру, в 2009-м группа палачей в Огайо два часа пыталась найти подходящую вену у Ромеля Брума, приговоренного к высшей мере за изнасилование и жестокое убийство. Во Флориде в 2006-м из-за ошибок пришлось дважды вводить препарат. Поскольку врачи не соглашаются участвовать в казнях даже за большие деньги (в этическом кодексе терапевтов есть прямой запрет на это), их заменяют неквалифицированным тюремным персоналом.По оценкам, смертельная инъекция сбоит в семи процентах случаев. В общем, американские власти решили подобрать альтернативу.Чем опасен азотИспользовать азот в таком качестве предложили в середине 1990-х. Уверяют, что это более гуманно, ссылаются на опыт эвтаназии.В 2008-м на BBC показали документальный фильм How to Kill a Human Being ("Как убить человека"). Там сравнивали разные способы казни, в том числе удушение азотом. В 2014-м была соответствующая публикация в журнале Slate, а через год в штате Оклахома этот метод легализовали как запасной вариант — если не получится с инъекцией.Азот — инертный газ, в атмосфере Земли его 78 процентов, остальное — кислород, а также водяной пар, аргон, диоксид углерода. В такой пропорции азот совершенно безвреден. Но увеличение его доли за счет кислорода приводит к быстрой потере сознания и смерти. Так гибли подводники и пилоты при несчастных случаях.На большой высоте кабина пилота или салон лайнера обязательно герметизируется. Иначе — гипоксия, кислородное голодание. Это исследовали военные ученые. Так, в статьях про казнь азотом часто цитируют работу 1961 года Джона Эрнстинга из Королевских военно-воздушных сил Великобритании. В его эксперименте волонтеры, вдыхая чистый азот, через 20 секунд теряли сознание. При этом якобы не испытывали никакого физического дискомфорта.Дыша азотом, человек продолжает выдыхать углекислый газ. Его уровень в крови не растет, соответственно, нет, как уверяют, мучительного удушья, жжения или боли. Нет понимания смертельной опасности. Сознание исчезает, и через пять минут начинают погибать клетки мозга — из-за кислородного голодания.Но вот эксперименты на животных дают совсем другую картину. В рекомендациях для эвтаназии Американской медицинской ассоциации ветеринаров приводятся данные исследований на крысах. При наполнении камеры азотом животные примерно через три минуты переставали дышать, через пять-шесть — погибали. И были признаки паники. "Потере сознания предшествуют дыхание с открытым ртом и слишком глубокое дыхание, что вызывает страдания у нептичьих видов", — отмечается в документе.Смертельный экспериментЗаконопроект о казни азотом предложил юрист штата Оклахома Майкл Копеланд. В обосновании, подготовленном им вместе с двумя коллегами, утверждается, что удушение азотом — гуманный метод, простой и не требующий участия медиков. Кроме того, азот несложно достать."Копеланд — не врач, у него нет ни медицинского, ни научного образования", — цитирует Scientific American профессора юриспруденции Университета Ричмонда Корина Баррет Лэйн. Кроме того, нет никаких научных данных о том, как гибнут от азота."Заявления о том, что вдыхание азота приводит к мирной и менее жестокой смерти, беспочвенны", — указывает Джоэл Зайвот, профессор анестезиологии в Университете Эмори.По словам американского ученого Кевина Морроу, это, по сути, эксперимент на людях.Впервые казнить азотом должны были в штате Алабама 22 сентября. Однако отложили по административным причинам."Нет протокола, обученного персонала, они не объяснили, как это сделают. Никто не рассматривал возможную угрозу для сотрудников в случае сбоя", — подчеркивает Роберт Данэм, исполнительный директор Центра по смертным казням.Для такой казни нужна камера наподобие той, что использовали в случае с применением цианистого водорода (этот метод действовал в США до 1999-го). Либо надо накладывать на приговоренного маску."Азот бесцветный, без запаха. Человек его не замечает. Поэтому суд решил, что и смерть от него мягкая. Но это может стать источником смертельной опасности для персонала", — добавляет Данэм.На днях суд Алабамы все же назначил сроки первой в мире казни азотом: 25-26 января. Приговоренный убийца Кеннет Смит сам об этом попросил после неудачи с летальной инъекцией.

https://ria.ru/20231103/metod-1907084005.html

https://ria.ru/20200218/1564896693.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, здоровье, химия, казнь, кислород