Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни
Ученые усомнились в гуманности казни с помощью газообразного азота
© AP Photo / Dave MartinКомиссар тюрьмы штата Алабама Майк Хейли в камере для смертельных инъекций в исправительном учреждении Холмана в Атморе
© AP Photo / Dave Martin
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Надежда Бехова. В то время как в мире отказываются от применения высшей меры наказания, в США внедряют все более изощренные способы приведения приговора в исполнение. На днях суд штата Алабама разрешил умертвить осужденного азотом. Утверждают, что это гуманнее летальных инъекций. Но не все с этим согласны.
Кризис смертной казни
Смертную казнь пока не отменили в 54 государствах, однако применяют ее крайне редко. В 2022-м это сделали в 20 странах. Больше всего казнят в Китае, на Ближнем Востоке, в Африке и США.
С 1970-х в американских тюрьмах использовали смертельные инъекции, но с недавних пор с этим возникли сложности. Производители не желают больше иметь отношения к смертной казни.
Так, в 2011-м в США прекратили выпускать тиопентал натрия, применявшийся в том числе для усыпления животных. ЕС тогда же отказался его экспортировать. Некоторые штаты попытались перейти на пентобарбитал, но он не столь эффективен. Эксперименты с другими препаратами также не помогли.
Да и сама процедура смертельной инъекции вызывает вопросы. К примеру, в 2009-м группа палачей в Огайо два часа пыталась найти подходящую вену у Ромеля Брума, приговоренного к высшей мере за изнасилование и жестокое убийство. Во Флориде в 2006-м из-за ошибок пришлось дважды вводить препарат. Поскольку врачи не соглашаются участвовать в казнях даже за большие деньги (в этическом кодексе терапевтов есть прямой запрет на это), их заменяют неквалифицированным тюремным персоналом.
По оценкам, смертельная инъекция сбоит в семи процентах случаев. В общем, американские власти решили подобрать альтернативу.
© AP Photo / Eric Risberg, File Протесты против смертной казни в Калифорнии
© AP Photo / Eric Risberg, File
Протесты против смертной казни в Калифорнии
Чем опасен азот
Использовать азот в таком качестве предложили в середине 1990-х. Уверяют, что это более гуманно, ссылаются на опыт эвтаназии.
В 2008-м на BBC показали документальный фильм How to Kill a Human Being ("Как убить человека"). Там сравнивали разные способы казни, в том числе удушение азотом. В 2014-м была соответствующая публикация в журнале Slate, а через год в штате Оклахома этот метод легализовали как запасной вариант — если не получится с инъекцией.
Азот — инертный газ, в атмосфере Земли его 78 процентов, остальное — кислород, а также водяной пар, аргон, диоксид углерода. В такой пропорции азот совершенно безвреден. Но увеличение его доли за счет кислорода приводит к быстрой потере сознания и смерти. Так гибли подводники и пилоты при несчастных случаях.
На большой высоте кабина пилота или салон лайнера обязательно герметизируется. Иначе — гипоксия, кислородное голодание. Это исследовали военные ученые. Так, в статьях про казнь азотом часто цитируют работу 1961 года Джона Эрнстинга из Королевских военно-воздушных сил Великобритании. В его эксперименте волонтеры, вдыхая чистый азот, через 20 секунд теряли сознание. При этом якобы не испытывали никакого физического дискомфорта.
Дыша азотом, человек продолжает выдыхать углекислый газ. Его уровень в крови не растет, соответственно, нет, как уверяют, мучительного удушья, жжения или боли. Нет понимания смертельной опасности. Сознание исчезает, и через пять минут начинают погибать клетки мозга — из-за кислородного голодания.
Но вот эксперименты на животных дают совсем другую картину. В рекомендациях для эвтаназии Американской медицинской ассоциации ветеринаров приводятся данные исследований на крысах. При наполнении камеры азотом животные примерно через три минуты переставали дышать, через пять-шесть — погибали. И были признаки паники. "Потере сознания предшествуют дыхание с открытым ртом и слишком глубокое дыхание, что вызывает страдания у нептичьих видов", — отмечается в документе.
© iStock.com / Maksym PanchukГазообразный азот не рекомендован для эвтаназии лабораторных грызунов
© iStock.com / Maksym Panchuk
Газообразный азот не рекомендован для эвтаназии лабораторных грызунов
Смертельный эксперимент
Законопроект о казни азотом предложил юрист штата Оклахома Майкл Копеланд. В обосновании, подготовленном им вместе с двумя коллегами, утверждается, что удушение азотом — гуманный метод, простой и не требующий участия медиков. Кроме того, азот несложно достать.
"Копеланд — не врач, у него нет ни медицинского, ни научного образования", — цитирует Scientific American профессора юриспруденции Университета Ричмонда Корина Баррет Лэйн. Кроме того, нет никаких научных данных о том, как гибнут от азота.
"Заявления о том, что вдыхание азота приводит к мирной и менее жестокой смерти, беспочвенны", — указывает Джоэл Зайвот, профессор анестезиологии в Университете Эмори.
По словам американского ученого Кевина Морроу, это, по сути, эксперимент на людях.
Впервые казнить азотом должны были в штате Алабама 22 сентября. Однако отложили по административным причинам.
"Нет протокола, обученного персонала, они не объяснили, как это сделают. Никто не рассматривал возможную угрозу для сотрудников в случае сбоя", — подчеркивает Роберт Данэм, исполнительный директор Центра по смертным казням.
Для такой казни нужна камера наподобие той, что использовали в случае с применением цианистого водорода (этот метод действовал в США до 1999-го). Либо надо накладывать на приговоренного маску.
"Азот бесцветный, без запаха. Человек его не замечает. Поэтому суд решил, что и смерть от него мягкая. Но это может стать источником смертельной опасности для персонала", — добавляет Данэм.
На днях суд Алабамы все же назначил сроки первой в мире казни азотом: 25-26 января. Приговоренный убийца Кеннет Смит сам об этом попросил после неудачи с летальной инъекцией.
Заключенный Кеннет Юджин Смит — первый в США, к кому будет применена казнь газообразным азотом
Заключенный Кеннет Юджин Смит — первый в США, к кому будет применена казнь газообразным азотом