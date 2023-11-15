https://ria.ru/20231115/aviatsiya-1909625593.html

Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин

Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2023

Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин

Гражданская авиация в РФ смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями, и сейчас набирает обороты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:16

2023-11-15T16:16

2023-11-15T16:16

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гражданская авиация в РФ смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями, и сейчас набирает обороты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России". "Гражданская авиация смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями. И сейчас набирает обороты. Реализуются масштабные планы по возрождению отечественного авиапрома", - сказал Мишустин. Согласно озвученной им статистике, за девять месяцев российские авиакомпании перевезли свыше 80 миллионов человек. "Это даже выше прогноза, который у нас был. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ 11,5% при всех санкционных ограничениях", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20231112/avia-1908698133.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин