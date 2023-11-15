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Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2023
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16:16 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/aviatsiya-1909625593.html
Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин
Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2023
Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин
Гражданская авиация в РФ смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями, и сейчас набирает обороты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:16
2023-11-15T16:16
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гражданская авиация в РФ смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями, и сейчас набирает обороты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России". "Гражданская авиация смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями. И сейчас набирает обороты. Реализуются масштабные планы по возрождению отечественного авиапрома", - сказал Мишустин. Согласно озвученной им статистике, за девять месяцев российские авиакомпании перевезли свыше 80 миллионов человек. "Это даже выше прогноза, который у нас был. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ 11,5% при всех санкционных ограничениях", - отметил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Гражданская авиация в России набирает обороты, заявил Мишустин

Мишустин: гражданская авиация в России преодолела трудности, вызванные санкциями

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гражданская авиация в РФ смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями, и сейчас набирает обороты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России".
"Гражданская авиация смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями. И сейчас набирает обороты. Реализуются масштабные планы по возрождению отечественного авиапрома", - сказал Мишустин.
Согласно озвученной им статистике, за девять месяцев российские авиакомпании перевезли свыше 80 миллионов человек.
"Это даже выше прогноза, который у нас был. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ 11,5% при всех санкционных ограничениях", - отметил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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