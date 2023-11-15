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На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек - РИА Новости, 15.11.2023
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22:37 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/avariya-1909705654.html
На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек
На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек - РИА Новости, 15.11.2023
На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек
Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Ставропольском крае, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:37
2023-11-15T22:37
происшествия
ставропольский край
астрахань
авто
элиста
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Ставропольском крае, сообщает Госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 17.30 мск на 435 километре федеральной автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. "В условиях непогоды водитель автомобиля Лада Гранта выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Киа Соренто. От полученных травм на месте скончался водитель отечественного автомобиля. Водитель и два пассажира иномарки с тяжёлыми травмами доставлены в больницу", — информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что погибшим водителем оказался 40-летний житель Краснодарского края, который только за последние два года 17 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Кроме того, мужчина также передвигался на летней резине. Был ли он трезв на момент происшествия, установит экспертиза. "По факту автоаварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются", – заключило ведомство.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, астрахань, авто, элиста
Происшествия, Ставропольский край, Астрахань, Авто, Элиста
На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек

При столкновении двух легковушек на Ставрополье погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Ставропольском крае, сообщает Госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 17.30 мск на 435 километре федеральной автодороги АстраханьЭлистаСтаврополь.
"В условиях непогоды водитель автомобиля Лада Гранта выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Киа Соренто. От полученных травм на месте скончался водитель отечественного автомобиля. Водитель и два пассажира иномарки с тяжёлыми травмами доставлены в больницу", — информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что погибшим водителем оказался 40-летний житель Краснодарского края, который только за последние два года 17 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Кроме того, мужчина также передвигался на летней резине. Был ли он трезв на момент происшествия, установит экспертиза.
"По факту автоаварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются", – заключило ведомство.
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ПроисшествияСтавропольский крайАстраханьАвтоЭлиста
 
 
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