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На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек
На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек - РИА Новости, 15.11.2023
На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек
Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Ставропольском крае, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:37
2023-11-15T22:37
2023-11-15T22:37
происшествия
ставропольский край
астрахань
авто
элиста
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Ставропольском крае, сообщает Госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 17.30 мск на 435 километре федеральной автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. "В условиях непогоды водитель автомобиля Лада Гранта выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Киа Соренто. От полученных травм на месте скончался водитель отечественного автомобиля. Водитель и два пассажира иномарки с тяжёлыми травмами доставлены в больницу", — информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что погибшим водителем оказался 40-летний житель Краснодарского края, который только за последние два года 17 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Кроме того, мужчина также передвигался на летней резине. Был ли он трезв на момент происшествия, установит экспертиза. "По факту автоаварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются", – заключило ведомство.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, ставропольский край, астрахань, авто, элиста
Происшествия, Ставропольский край, Астрахань, Авто, Элиста
На Ставрополье столкнулись две легковушки, погиб человек
При столкновении двух легковушек на Ставрополье погиб человек, трое пострадали