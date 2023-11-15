https://ria.ru/20231115/avariya-1909692703.html

В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка

В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка - РИА Новости, 15.11.2023

В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка

Легковой автомобиль в центре Саратова сбил троих пешеходов, в том числе двухлетнего ребенка, пострадавшие госпитализированы, сообщил начальник управления... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:54

2023-11-15T20:54

2023-11-15T21:04

происшествия

авто

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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль в центре Саратова сбил троих пешеходов, в том числе двухлетнего ребенка, пострадавшие госпитализированы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале."В 17.39 (16.39 мск - ред.) в службу "112" поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе на улице Чапаева у дома 59 водитель, управляя автомобилем Chevrolet, допустил наезд на троих пешеходов. Двух женщин и двухлетнего ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу", - написал Юрин.Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, ДТП произошло на пересечении улиц Чапаева и проспекта Столыпина. В ведомстве отметили, что данные водителя автомобиля "Нива" устанавливаются. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, по предварительным данным, "Нива" сбила пешеходов на пешеходном переходе. Уточняется, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф