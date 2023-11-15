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В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка - РИА Новости, 15.11.2023
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20:54 15.11.2023 (обновлено: 21:04 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/avariya-1909692703.html
В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка
В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка - РИА Новости, 15.11.2023
В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка
Легковой автомобиль в центре Саратова сбил троих пешеходов, в том числе двухлетнего ребенка, пострадавшие госпитализированы, сообщил начальник управления... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:54
2023-11-15T21:04
происшествия
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль в центре Саратова сбил троих пешеходов, в том числе двухлетнего ребенка, пострадавшие госпитализированы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале."В 17.39 (16.39 мск - ред.) в службу "112" поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе на улице Чапаева у дома 59 водитель, управляя автомобилем Chevrolet, допустил наезд на троих пешеходов. Двух женщин и двухлетнего ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу", - написал Юрин.Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, ДТП произошло на пересечении улиц Чапаева и проспекта Столыпина. В ведомстве отметили, что данные водителя автомобиля "Нива" устанавливаются. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, по предварительным данным, "Нива" сбила пешеходов на пешеходном переходе. Уточняется, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ
В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая ребенка

В центре Саратова водитель сбил трех пешеходов, включая двухлетнего ребенка

© Фото : Прокуратура Саратовской области/ВКонтактеМесто ДТП, в результате которого пострадали несколько человек в Саратове
Место ДТП, в результате которого пострадали несколько человек в Саратове - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области/ВКонтакте
Место ДТП, в результате которого пострадали несколько человек в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль в центре Саратова сбил троих пешеходов, в том числе двухлетнего ребенка, пострадавшие госпитализированы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
"В 17.39 (16.39 мск - ред.) в службу "112" поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе на улице Чапаева у дома 59 водитель, управляя автомобилем Chevrolet, допустил наезд на троих пешеходов. Двух женщин и двухлетнего ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу", - написал Юрин.
Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, ДТП произошло на пересечении улиц Чапаева и проспекта Столыпина. В ведомстве отметили, что данные водителя автомобиля "Нива" устанавливаются.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, по предварительным данным, "Нива" сбила пешеходов на пешеходном переходе. Уточняется, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП.
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ПроисшествияАвтоСаратовГИБДД МВД РФ
 
 
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