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"Хезболла" призвала Израиль отказаться от атак на гражданских - РИА Новости, 15.11.2023
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13:49 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ataki-1909583690.html
"Хезболла" призвала Израиль отказаться от атак на гражданских
"Хезболла" призвала Израиль отказаться от атак на гражданских - РИА Новости, 15.11.2023
"Хезболла" призвала Израиль отказаться от атак на гражданских
Ливанское движение "Хезболлах" обвинило Израиль в том, что его силы первыми начали атаковать мирное население, если израильские силы прекратят нападения на... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:49
2023-11-15T13:49
в мире
израиль
наджиб микати
хезболла
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" обвинило Израиль в том, что его силы первыми начали атаковать мирное население, если израильские силы прекратят нападения на гражданских, движение сделает то же самое, заявил заместитель генерального секретаря "Хезболлах" Наим Касем в интервью испанской газете Mundo."Гражданское население никогда не было нашей целью, пока Израиль не начал убивать мирных жителей. Мы превратили его (израильское - ред.) население в мишень, чтобы Израиль ограничился атаками на военные объекты... Если Израиль прекратит нападать на мирных жителей, мы сделаем то же самое", - заявил Касем в интервью испанской газете Mundo. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231115/khezbolla-1909573242.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, наджиб микати, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Наджиб Микати, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
"Хезболла" призвала Израиль отказаться от атак на гражданских

"Хезболла": если Израиль прекратит атаки на гражданских, движение ответит тем же

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" обвинило Израиль в том, что его силы первыми начали атаковать мирное население, если израильские силы прекратят нападения на гражданских, движение сделает то же самое, заявил заместитель генерального секретаря "Хезболлах" Наим Касем в интервью испанской газете Mundo.
"Гражданское население никогда не было нашей целью, пока Израиль не начал убивать мирных жителей. Мы превратили его (израильское - ред.) население в мишень, чтобы Израиль ограничился атаками на военные объекты... Если Израиль прекратит нападать на мирных жителей, мы сделаем то же самое", - заявил Касем в интервью испанской газете Mundo.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Вчера, 13:17
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Израиль заставят платить и каяться
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В миреИзраильНаджиб МикатиХезболлаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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