https://ria.ru/20231115/ataka-1909664539.html

ФБР допустило возможность атак сторонников ХАМАС на США

ФБР допустило возможность атак сторонников ХАМАС на США - РИА Новости, 15.11.2023

ФБР допустило возможность атак сторонников ХАМАС на США

ФБР не исключает вероятности попытки ХАМАС или других террористических организаций воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке для атак на территории США,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:22

2023-11-15T18:22

2023-11-15T18:22

в мире

ближний восток

фбр

хамас

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. ФБР не исключает вероятности попытки ХАМАС или других террористических организаций воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке для атак на территории США, правоохранительные органы ведут ряд расследований в отношении связанных с ними лиц, сообщил на слушаниях в конгрессе глава ФБР Крис Рэй. "Мы следим за ХАМАС и ведем многочисленные расследования в отношении лиц, связанных с этой зарубежной террористической организацией", - сказал Рэй. По его словам, правоохранительные органы США "не могут исключать и не исключают, что ХАМАС или другая террористическая организация могут использовать конфликт (на Ближнем Востоке) для проведения атак на нашей территории". Глава ФБР признал, что ведомство "отмечает увеличение числа зафиксированных угроз в отношении еврейского и мусульманского населения, организаций и храмов в США". "Мы быстро действуем для их сдерживания", - заверил он.

https://ria.ru/20231115/khamas-1909489377.html

ближний восток

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в мире, ближний восток, фбр, хамас, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году