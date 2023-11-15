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Пашинян высказался о позиции по ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023
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15:54 15.11.2023 (обновлено: 16:10 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:54
2023-11-15T16:10
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в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян. "Если вы спрашиваете, какова наша политика в стратегическом смысле, мы не собираемся заявлять об изменении любой политики, пока мы не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет определенный диссонанс", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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одкб, в мире, никол пашинян, армения
ОДКБ, В мире, Никол Пашинян, Армения
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ

Пашинян: Армения не будет менять свою политику, пока не решит вопрос с ОДКБ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Если вы спрашиваете, какова наша политика в стратегическом смысле, мы не собираемся заявлять об изменении любой политики, пока мы не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет определенный диссонанс", - сказал Пашинян.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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ОДКБВ миреНикол ПашинянАрмения
 
 
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