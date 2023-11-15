https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html

Пашинян высказался о позиции по ОДКБ

Пашинян высказался о позиции по ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023

Пашинян высказался о позиции по ОДКБ

Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:54

2023-11-15T15:54

2023-11-15T16:10

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян. "Если вы спрашиваете, какова наша политика в стратегическом смысле, мы не собираемся заявлять об изменении любой политики, пока мы не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет определенный диссонанс", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

одкб, в мире, никол пашинян, армения