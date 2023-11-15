https://ria.ru/20231115/armeniya-1909619257.html
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:54
2023-11-15T15:54
2023-11-15T16:10
одкб
в мире
никол пашинян
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:118:2725:1651_1920x0_80_0_0_a148de1981cb3aabd9bc9a0dde518288.jpg
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян. "Если вы спрашиваете, какова наша политика в стратегическом смысле, мы не собираемся заявлять об изменении любой политики, пока мы не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет определенный диссонанс", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:0:2429:1822_1920x0_80_0_0_b2e0c55f8323d33c1c3ef225c762cb8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, в мире, никол пашинян, армения
ОДКБ, В мире, Никол Пашинян, Армения
Пашинян высказался о позиции по ОДКБ
Пашинян: Армения не будет менять свою политику, пока не решит вопрос с ОДКБ
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армения в стратегическом смысле не собирается заявлять об изменении своей политики, пока не приняла решение о выходе из ОДКБ, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Если вы спрашиваете, какова наша политика в стратегическом смысле, мы не собираемся заявлять об изменении любой политики, пока мы не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет определенный диссонанс", - сказал Пашинян.
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении