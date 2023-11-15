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Амфитеатр со сценой появился на юго-западе столицы по просьбе москвичей - РИА Новости, 15.11.2023
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18:20 15.11.2023
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Амфитеатр со сценой появился на юго-западе столицы по просьбе москвичей
Амфитеатр со сценой появился на юго-западе столицы по просьбе москвичей - РИА Новости, 15.11.2023
Амфитеатр со сценой появился на юго-западе столицы по просьбе москвичей
Амфитеатр со сценой появился в рамках благоустройства возле ледового дворца на юго-западе Москвы, его построили по просьбе местных жителей, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:20
2023-11-15T18:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
благоустройство
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Амфитеатр со сценой появился в рамках благоустройства возле ледового дворца на юго-западе Москвы, его построили по просьбе местных жителей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году благоустройство территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево. Привели в порядок пространство между Тарусской и Ясногорской улицами, где раньше был пустырь. В рамках проекта организовали сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево". главным акцентом нового озелененного пространства стал амфитеатр со сценой с навесом. Его построили по просьбе местных жителей", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что рельеф местности хорошо подошел под размещение классического амфитеатра, места в нем организованы полукругом, каждый ряд поднимается над предыдущим, что обеспечивает хорошую видимость. "Во время проведения различных мероприятий здесь с комфортом смогут разместиться около 1,3 тысячи человек. В ходе работ обустроили зеленый сквер, в котором с помощью геопластики были созданы холмы разной высоты. Среди них высадили деревья и кустарники, организовали уютные зоны отдыха и прогулочные дорожки", - сказал Бирюков. В сообщении добавили, что в сквере созданы шесть игровых зон для детей разного возраста, четыре спортивные площадки – для стритбола, баскетбола или мини-футбола, для воркаута и с силовыми тренажерами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что завершающим этапом всех столичных проектов благоустройства является озеленение. В общей сложности на территории разбили более 4,2 тысячи квадратных метров цветников, высадили свыше 40 взрослых деревьев и 3,3 тысячи кустарников. Запланирована высадка еще почти 150 крупномеров и свыше 1,2 тысячи кустарников.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков, Благоустройство

Амфитеатр со сценой появился на юго-западе столицы по просьбе москвичей

© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramАмфитеатр со сценой, созданные в рамках благоустройства территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево
Амфитеатр со сценой, созданные в рамках благоустройства территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы / Telegram
Амфитеатр со сценой, созданные в рамках благоустройства территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Амфитеатр со сценой появился в рамках благоустройства возле ледового дворца на юго-западе Москвы, его построили по просьбе местных жителей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году благоустройство территории возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево. Привели в порядок пространство между Тарусской и Ясногорской улицами, где раньше был пустырь. В рамках проекта организовали сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево". главным акцентом нового озелененного пространства стал амфитеатр со сценой с навесом. Его построили по просьбе местных жителей", - сказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что рельеф местности хорошо подошел под размещение классического амфитеатра, места в нем организованы полукругом, каждый ряд поднимается над предыдущим, что обеспечивает хорошую видимость.
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"Во время проведения различных мероприятий здесь с комфортом смогут разместиться около 1,3 тысячи человек. В ходе работ обустроили зеленый сквер, в котором с помощью геопластики были созданы холмы разной высоты. Среди них высадили деревья и кустарники, организовали уютные зоны отдыха и прогулочные дорожки", - сказал Бирюков.
В сообщении добавили, что в сквере созданы шесть игровых зон для детей разного возраста, четыре спортивные площадки – для стритбола, баскетбола или мини-футбола, для воркаута и с силовыми тренажерами.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что завершающим этапом всех столичных проектов благоустройства является озеленение. В общей сложности на территории разбили более 4,2 тысячи квадратных метров цветников, высадили свыше 40 взрослых деревьев и 3,3 тысячи кустарников. Запланирована высадка еще почти 150 крупномеров и свыше 1,2 тысячи кустарников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыПетр БирюковБлагоустройство
 
 
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