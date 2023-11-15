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У Белого дома прошла акция с требованием остановить кровопролитие в Газе
У Белого дома прошла акция с требованием остановить кровопролитие в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
У Белого дома прошла акция с требованием остановить кровопролитие в Газе
Участники правозащитных организаций в среду проводят пикет у Белого дома в Вашингтоне, требуя остановить кровопролитие в Газе и прекратить поставки оружия... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:43
2023-11-15T21:43
2023-11-15T21:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Участники правозащитных организаций в среду проводят пикет у Белого дома в Вашингтоне, требуя остановить кровопролитие в Газе и прекратить поставки оружия Израилю, передает корреспондент РИА Новости. На площади возле Белого дома активисты разложили манекены, завернутые в пластиковые пакеты. Это символизирует погибших в Газе в результате нового витка палестино-израильского конфликта. Некоторые из собравшихся пришли в толстовках с надписью: "Прекратите огонь сейчас же". Манифестанты, среди прочего, требуют остановить кровопролитие в секторе Газа и прекратить поставки оружия Израилю. Акцию организовали члены организаций Amnesty International и Avaaz.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У Белого дома прошла акция с требованием остановить кровопролитие в Газе
У Белого дома прошла акция с требованием остановить убийства в секторе Газа