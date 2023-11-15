https://ria.ru/20231115/agutin-1909560601.html
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве
Певец Леонид Агутин в беседе с Forbes опроверг информацию об открытии ночного клуба в Москве на фоне недавних новостей о запуске компании "На сиреневой луне". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:24
2023-11-15T14:24
2023-11-15T14:45
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин в беседе с Forbes опроверг информацию об открытии ночного клуба в Москве на фоне недавних новостей о запуске компании "На сиреневой луне". По словам исполнителя, он планирует работать над мюзиклом. "Я не особо в этом понимаю, но в уставе компании указаны и общественное питание, и алкоголь, то есть все роды деятельности, которые могут иметь отношение не только к представлению, но и к буфету мюзикла, — прокомментировал Агутин. — Но это не главное. А главное, конечно, это сделать спектакль и его показывать. В этом я разбираюсь значительно лучше, чем в ночных клубах". Музыкант добавил, что зарегистрировать компанию "На сиреневой луне" предложил продюсер Сергей Мельников. Артист более десяти лет сотрудничает с с его концертным агентством, поэтому с радостью откликнулся на предложение создать мюзикл по мотивам своих песен.Дата выхода постановки пока неизвестна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Леонид Агутин, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве
Певец Леонид Агутин опроверг информацию об открытии ночного клуба в Москве