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Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
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Шоубиз
 
14:24 15.11.2023 (обновлено: 14:45 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/agutin-1909560601.html
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве - РИА Новости, 15.11.2023
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве
Певец Леонид Агутин в беседе с Forbes опроверг информацию об открытии ночного клуба в Москве на фоне недавних новостей о запуске компании "На сиреневой луне". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:24
2023-11-15T14:45
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин в беседе с Forbes опроверг информацию об открытии ночного клуба в Москве на фоне недавних новостей о запуске компании "На сиреневой луне". По словам исполнителя, он планирует работать над мюзиклом. &quot;Я не особо в этом понимаю, но в уставе компании указаны и общественное питание, и алкоголь, то есть все роды деятельности, которые могут иметь отношение не только к представлению, но и к буфету мюзикла, — прокомментировал Агутин. — Но это не главное. А главное, конечно, это сделать спектакль и его показывать. В этом я разбираюсь значительно лучше, чем в ночных клубах&quot;. Музыкант добавил, что зарегистрировать компанию "На сиреневой луне" предложил продюсер Сергей Мельников. Артист более десяти лет сотрудничает с с его концертным агентством, поэтому с радостью откликнулся на предложение создать мюзикл по мотивам своих песен.Дата выхода постановки пока неизвестна.
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леонид агутин, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Леонид Агутин, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Леонид Агутин высказался об открытии ночного клуба в Москве

Певец Леонид Агутин опроверг информацию об открытии ночного клуба в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Леонид Агутин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Леонид Агутин в беседе с Forbes опроверг информацию об открытии ночного клуба в Москве на фоне недавних новостей о запуске компании "На сиреневой луне".
По словам исполнителя, он планирует работать над мюзиклом.
«

"Я не особо в этом понимаю, но в уставе компании указаны и общественное питание, и алкоголь, то есть все роды деятельности, которые могут иметь отношение не только к представлению, но и к буфету мюзикла, — прокомментировал Агутин. — Но это не главное. А главное, конечно, это сделать спектакль и его показывать. В этом я разбираюсь значительно лучше, чем в ночных клубах".

Музыкант добавил, что зарегистрировать компанию "На сиреневой луне" предложил продюсер Сергей Мельников. Артист более десяти лет сотрудничает с с его концертным агентством, поэтому с радостью откликнулся на предложение создать мюзикл по мотивам своих песен.
Дата выхода постановки пока неизвестна.
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
СМИ: Леонид Агутин запланировал открыть ночной клуб
13 ноября, 17:09
 
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