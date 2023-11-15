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"Рособоронэкспорт" рассказал о сотрудничестве со странами Африки - РИА Новости, 15.11.2023
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14:25 15.11.2023 (обновлено: 14:40 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/afrika-1909592817.html
"Рособоронэкспорт" рассказал о сотрудничестве со странами Африки
"Рособоронэкспорт" рассказал о сотрудничестве со странами Африки - РИА Новости, 15.11.2023
"Рособоронэкспорт" рассказал о сотрудничестве со странами Африки
Общая стоимость проектов лицензионного производства оружия и военной техники со странами Африки превышает 50 миллиардов рублей: это стрелковое вооружение,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:25
2023-11-15T14:40
технологии
африка
александр михеев
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общая стоимость проектов лицензионного производства оружия и военной техники со странами Африки превышает 50 миллиардов рублей: это стрелковое вооружение, боеприпасы к нему, автомобильная бронетехника и боевые быстроходные суда, заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе выставки Dubai Airshow 2023. "Сегодня развиваем ряд проектов в формате индустриального сотрудничества с африканскими странами в области лицензионного производства стрелкового вооружения и боеприпасов к нему, а также автомобильной бронетехники и боевых быстроходных судов. Общая стоимость таких проектов превышает 50 миллиардов рублей", - сказал Михеев. Он подчеркнул, что есть большие планы на будущее по развитию совместных предприятий по производству и обслуживанию бронетанковой, авиационной и автомобильной техники, стрелкового оружия. "Африканские страны, как государства с растущей экономикой, стремятся активно развивать собственный промышленный потенциал, в том числе за счет проектов индустриального партнерства. "Рособоронэкспорт" готов на взаимовыгодных условиях помогать им технологически и организационно", - сказал Михеев.
https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909379236.html
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технологии, африка, александр михеев, рособоронэкспорт
Технологии, Африка, Александр Михеев, Рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" рассказал о сотрудничестве со странами Африки

Стоимость оружейных проектов "Рособоронэкспорта" с Африкой превысила 50 млрд руб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд "Рособоронэкспорта"
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стенд "Рособоронэкспорта". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общая стоимость проектов лицензионного производства оружия и военной техники со странами Африки превышает 50 миллиардов рублей: это стрелковое вооружение, боеприпасы к нему, автомобильная бронетехника и боевые быстроходные суда, заявил РИА Новости гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе выставки Dubai Airshow 2023.
«
"Сегодня развиваем ряд проектов в формате индустриального сотрудничества с африканскими странами в области лицензионного производства стрелкового вооружения и боеприпасов к нему, а также автомобильной бронетехники и боевых быстроходных судов. Общая стоимость таких проектов превышает 50 миллиардов рублей", - сказал Михеев.
Он подчеркнул, что есть большие планы на будущее по развитию совместных предприятий по производству и обслуживанию бронетанковой, авиационной и автомобильной техники, стрелкового оружия.
"Африканские страны, как государства с растущей экономикой, стремятся активно развивать собственный промышленный потенциал, в том числе за счет проектов индустриального партнерства. "Рособоронэкспорт" готов на взаимовыгодных условиях помогать им технологически и организационно", - сказал Михеев.
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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