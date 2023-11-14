Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/zhertvy-1909415843.html
Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи
Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи - РИА Новости, 14.11.2023
Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи
Министерство здравоохранения сектора Газа не может опубликовать новые данные о числе погибших с пятницы из-за проблем со связью, сообщило издание Washington... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:14
2023-11-14T17:14
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a410ef91215c019b07faa38f7bbf6019.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа не может опубликовать новые данные о числе погибших с пятницы из-за проблем со связью, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя минздрава Ашрафа аль-Кудру. Аль-Кудра заявил, что число погибших на данный момент составляет более 11 тысяч человек, при этом точные данные неизвестны. Связь в анклаве прерывается на фоне борьбы, которая разворачивается вокруг двух крупнейших больниц Газы, пишет издание. "Министерство здравоохранения Газы не смогло уточнить число погибших с пятницы... из-за потери связи с больницами в анклаве", - пишет издание со ссылкой на представителя минздрава. С момента отключения электричества в пятницу в больнице Аш-Шифа погибло 40 человек, медицинские приборы перестали работать, а также к больнице не пропускают машины скорой помощи, сообщил изданию аль-Кудра, находящийся в больнице. Ранее телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на представителя палестинского Красного Полумесяца сообщил, что тридцать два пациента крупнейшего больничного комплекса сектора Газа погибли из-за отключения электричества. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
израиль
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_13c9925ce6457e6836d956b7cd9046bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи

Минздрав Газы заявил, что не может обновить данные о жертвах из-за сбоев связи

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа не может опубликовать новые данные о числе погибших с пятницы из-за проблем со связью, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя минздрава Ашрафа аль-Кудру.
Аль-Кудра заявил, что число погибших на данный момент составляет более 11 тысяч человек, при этом точные данные неизвестны. Связь в анклаве прерывается на фоне борьбы, которая разворачивается вокруг двух крупнейших больниц Газы, пишет издание.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
"Министерство здравоохранения Газы не смогло уточнить число погибших с пятницы... из-за потери связи с больницами в анклаве", - пишет издание со ссылкой на представителя минздрава.
С момента отключения электричества в пятницу в больнице Аш-Шифа погибло 40 человек, медицинские приборы перестали работать, а также к больнице не пропускают машины скорой помощи, сообщил изданию аль-Кудра, находящийся в больнице.
Ранее телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на представителя палестинского Красного Полумесяца сообщил, что тридцать два пациента крупнейшего больничного комплекса сектора Газа погибли из-за отключения электричества.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимХАМАСКрасный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала