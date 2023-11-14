https://ria.ru/20231114/zhertvy-1909415843.html

Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи

Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи - РИА Новости, 14.11.2023

Минздрав Газы заявил, что не обновляет данные о жертвах из-за сбоев связи

Министерство здравоохранения сектора Газа не может опубликовать новые данные о числе погибших с пятницы из-за проблем со связью, сообщило издание Washington... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:14

2023-11-14T17:14

2023-11-14T17:14

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения сектора Газа не может опубликовать новые данные о числе погибших с пятницы из-за проблем со связью, сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителя минздрава Ашрафа аль-Кудру. Аль-Кудра заявил, что число погибших на данный момент составляет более 11 тысяч человек, при этом точные данные неизвестны. Связь в анклаве прерывается на фоне борьбы, которая разворачивается вокруг двух крупнейших больниц Газы, пишет издание. "Министерство здравоохранения Газы не смогло уточнить число погибших с пятницы... из-за потери связи с больницами в анклаве", - пишет издание со ссылкой на представителя минздрава. С момента отключения электричества в пятницу в больнице Аш-Шифа погибло 40 человек, медицинские приборы перестали работать, а также к больнице не пропускают машины скорой помощи, сообщил изданию аль-Кудра, находящийся в больнице. Ранее телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на представителя палестинского Красного Полумесяца сообщил, что тридцать два пациента крупнейшего больничного комплекса сектора Газа погибли из-за отключения электричества. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

израиль

восточный иерусалим

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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон