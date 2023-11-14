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"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО - РИА Новости, 14.11.2023
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21:11 14.11.2023 (обновлено: 21:22 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909470222.html
"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО - РИА Новости, 14.11.2023
"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
Североатлантический альянс изменил отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может убрать его, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T21:11
2023-11-14T21:22
в мире
сша
украина
владимир зеленский
валерий залужный
нато
вооруженные силы украины
северный поток
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс изменил отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может убрать его, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!" — написал он.По мнению политика, главе киевского режима угрожают из-за отмены президентских выборов в 2024 году. Кроме того, сейчас Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву "Северных потоков", добавил Филиппо."Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен", — резюмировал глава партии.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины, северный поток
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, НАТО, Вооруженные силы Украины, Северный поток
"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО

Французский политик Филиппо: НАТО может убрать Зеленского

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс изменил отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может убрать его, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!" — написал он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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По мнению политика, главе киевского режима угрожают из-за отмены президентских выборов в 2024 году. Кроме того, сейчас Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву "Северных потоков", добавил Филиппо.

В конце минувшей недели газета Washington Post сообщила, что атаку на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ Роман Червинский. По данным источников издания, тот играл центральную роль в совершении теракта и получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому Валерию Залужному.

"Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен", — резюмировал глава партии.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.
В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйНАТОВооруженные силы УкраиныСеверный поток
 
 
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