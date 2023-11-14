"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
Французский политик Филиппо: НАТО может убрать Зеленского
© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс изменил отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может убрать его, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
По мнению политика, главе киевского режима угрожают из-за отмены президентских выборов в 2024 году. Кроме того, сейчас Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву "Северных потоков", добавил Филиппо.
В конце минувшей недели газета Washington Post сообщила, что атаку на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ Роман Червинский. По данным источников издания, тот играл центральную роль в совершении теракта и получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому Валерию Залужному.
"Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен", — резюмировал глава партии.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.
В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.