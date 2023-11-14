https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909470222.html

"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО

"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО - РИА Новости, 14.11.2023

"Ему угрожают". Зеленского предупредили о новом плане НАТО

Североатлантический альянс изменил отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может убрать его, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:11

2023-11-14T21:11

2023-11-14T21:22

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вооруженные силы украины

северный поток

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс изменил отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и может убрать его, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился. США хотят избавиться от своего подопечного! Классический прием!" — написал он.По мнению политика, главе киевского режима угрожают из-за отмены президентских выборов в 2024 году. Кроме того, сейчас Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву "Северных потоков", добавил Филиппо."Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен", — резюмировал глава партии.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины, северный поток