https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909396351.html

Новый подарок Зеленскому вызвал ярость у немцев

Новый подарок Зеленскому вызвал ярость у немцев - РИА Новости, 14.11.2023

Новый подарок Зеленскому вызвал ярость у немцев

Читатели Die Welt раскритиковали правительство ФРГ из-за планов выделить Украине помощь в размере восьми миллиардов евро вместо заявленных ранее четырех. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:01

2023-11-14T16:01

2023-11-14T16:47

в мире

украина

германия

петер сийярто

джорджа мелони

евросоюз

ближний восток

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали правительство ФРГ из-за планов выделить Украине помощь в размере восьми миллиардов евро вместо заявленных ранее четырех.На минувшей неделе издания Bild и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи киевским властям в два раза: с четырех до восьми миллиардов евро. Эту информацию сегодня подтвердил министр обороны страны Борис Писториус."И вновь на Украину, как в бездонную яму, кидают оружие и кучу денег. <...> Невероятно!" — возмутился один из комментаторов."Украина не может победить, это очевидно. Решение может быть найдено только путем переговоров, и лучше это сделать сегодня, чем тысячами смертей позже", — отметил второй."Украина снова получит больше финансирования, чем все немецкие больницы вместе взятые", — посетовал третий."Прекратите любое финансирование этого псевдоспасителя европейских демократий", — призвал еще один читатель."Это преступление против немецкого народа", — резюмировали пользователи.В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от украинского конфликта, а СМИ пишут, что поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает.Так, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, почти все его коллеги из стран ЕС говорили о таких настроениях в обществе, и сейчас эта тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также высказывалась в разговоре с российскими пранкерами подобным образом.

https://ria.ru/20231113/borrel-1909095714.html

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907940414.html

https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html

украина

германия

ближний восток

венгрия

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в мире, украина, германия, петер сийярто, джорджа мелони, евросоюз, ближний восток, владимир зеленский, борис писториус, венгрия