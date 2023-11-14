https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909396351.html
Новый подарок Зеленскому вызвал ярость у немцев
Новый подарок Зеленскому вызвал ярость у немцев - РИА Новости, 14.11.2023
Новый подарок Зеленскому вызвал ярость у немцев
Читатели Die Welt раскритиковали правительство ФРГ из-за планов выделить Украине помощь в размере восьми миллиардов евро вместо заявленных ранее четырех. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:01
2023-11-14T16:01
2023-11-14T16:47
в мире
украина
германия
петер сийярто
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евросоюз
ближний восток
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали правительство ФРГ из-за планов выделить Украине помощь в размере восьми миллиардов евро вместо заявленных ранее четырех.На минувшей неделе издания Bild и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи киевским властям в два раза: с четырех до восьми миллиардов евро. Эту информацию сегодня подтвердил министр обороны страны Борис Писториус."И вновь на Украину, как в бездонную яму, кидают оружие и кучу денег. <...> Невероятно!" — возмутился один из комментаторов."Украина не может победить, это очевидно. Решение может быть найдено только путем переговоров, и лучше это сделать сегодня, чем тысячами смертей позже", — отметил второй."Украина снова получит больше финансирования, чем все немецкие больницы вместе взятые", — посетовал третий."Прекратите любое финансирование этого псевдоспасителя европейских демократий", — призвал еще один читатель."Это преступление против немецкого народа", — резюмировали пользователи.В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от украинского конфликта, а СМИ пишут, что поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает.Так, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, почти все его коллеги из стран ЕС говорили о таких настроениях в обществе, и сейчас эта тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также высказывалась в разговоре с российскими пранкерами подобным образом.
https://ria.ru/20231113/borrel-1909095714.html
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907940414.html
https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html
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в мире, украина, германия, петер сийярто, джорджа мелони, евросоюз, ближний восток, владимир зеленский, борис писториус, венгрия
В мире, Украина, Германия, Петер Сийярто, Джорджа Мелони, Евросоюз, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Венгрия
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Читатели Die Welt
раскритиковали правительство ФРГ из-за планов выделить Украине помощь в размере восьми миллиардов евро вместо заявленных ранее четырех.
На минувшей неделе издания Bild и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи киевским властям в два раза: с четырех до восьми миллиардов евро. Эту информацию сегодня подтвердил министр обороны страны Борис Писториус
.
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"И вновь на Украину, как в бездонную яму, кидают оружие и кучу денег. <...> Невероятно!" — возмутился один из комментаторов.
"Украина не может победить, это очевидно. Решение может быть найдено только путем переговоров, и лучше это сделать сегодня, чем тысячами смертей позже", — отметил второй.
"Украина снова получит больше финансирования, чем все немецкие больницы вместе взятые", — посетовал третий.
"Прекратите любое финансирование этого псевдоспасителя европейских демократий", — призвал еще один читатель.
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"Это преступление против немецкого народа", — резюмировали пользователи.
В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от украинского конфликта, а СМИ пишут, что поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает.
Так, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто
, почти все его коллеги из стран ЕС говорили о таких настроениях в обществе, и сейчас эта тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке
.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
также высказывалась в разговоре с российскими пранкерами подобным образом.
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