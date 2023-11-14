Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 14.11.2023 (обновлено: 02:31 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного - РИА Новости, 14.11.2023
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал украинского президента Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов, рассказал народный депутат Евгений... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T02:15
2023-11-14T02:31
в мире
украина
нью-йорк (город)
киев
вадим карасев
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал украинского президента Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов, рассказал народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.&quot;Главным триггером стало одно словосочетание. &lt;...&gt; Он (Залужный. — Прим. ред.) имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: &quot;Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы&quot;. &lt;...&gt; Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?&quot; — заявил Шевченко.Депутат напомнил, что в интервью Economist главнокомандующий ВСУ отметил необходимость технологического скачка, так как солдаты "рано или поздно закончатся".Ранее главком ВСУ назвал ситуацию на фронте патовой для Киева и признал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва". Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231114/vsu-1909265260.html
украина
нью-йорк (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_222:0:2890:2001_1920x0_80_0_0_ee0a9f2e40df6852043349ac8f6153b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нью-йорк (город), киев, вадим карасев, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), Киев, Вадим Карасев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного

Депутат Шевченко: Залужный шокировал Зеленского идеей о создании армии роботов

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал украинского президента Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов, рассказал народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
«

"Главным триггером стало одно словосочетание. <...> Он (Залужный. — Прим. ред.) имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: "Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы". <...> Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?" — заявил Шевченко.

Депутат напомнил, что в интервью Economist главнокомандующий ВСУ отметил необходимость технологического скачка, так как солдаты "рано или поздно закончатся".
Ранее главком ВСУ назвал ситуацию на фронте патовой для Киева и признал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва". Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Настанет день". Во Франции рассказали о решающем шаге для ВСУ
01:28
 
В миреУкраинаНью-Йорк (город)КиевВадим КарасевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала