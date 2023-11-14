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Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного - РИА Новости, 14.11.2023
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал украинского президента Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов, рассказал народный депутат Евгений... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T02:15
2023-11-14T02:15
2023-11-14T02:31
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал украинского президента Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов, рассказал народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву."Главным триггером стало одно словосочетание. <...> Он (Залужный. — Прим. ред.) имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: "Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы". <...> Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?" — заявил Шевченко.Депутат напомнил, что в интервью Economist главнокомандующий ВСУ отметил необходимость технологического скачка, так как солдаты "рано или поздно закончатся".Ранее главком ВСУ назвал ситуацию на фронте патовой для Киева и признал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва". Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231114/vsu-1909265260.html
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в мире, украина, нью-йорк (город), киев, вадим карасев, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), Киев, Вадим Карасев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский в шоке. В Раде засомневались в адекватности Залужного
Депутат Шевченко: Залужный шокировал Зеленского идеей о создании армии роботов