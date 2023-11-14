https://ria.ru/20231114/zakhoronenie-1909455330.html

В Финляндии осквернили могилы советских солдат

В Финляндии осквернили могилы советских солдат - РИА Новости, 15.11.2023

В Финляндии осквернили могилы советских солдат

Захоронение советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало в Финляндии подверглось вандализму, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T19:36

2023-11-14T19:36

2023-11-15T11:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя – РИА Новости. Захоронение советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало в Финляндии подверглось вандализму, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональная администрация (Aluehallintovirasto). "В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Финские власти осуждают данный акт вандализма над могилами и памятниками солдат и военнопленных. "Власти постановили, что деятельность в соответствии с государственным соглашением между Финляндией и Россией о погибших в войне может быть продолжена даже в нынешней ситуации. Государственное соглашение все еще действует и обязывает финское государство заботиться о могилах. Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, делами будет заниматься полиция", - приводится в сообщении цитата представителя региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём. Указывается, что после окончания войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на финской территории. Это согласовано на двусторонней основе с Российской Федерацией в Государственном договоре 1992 года. В Финляндии за практическую реализацию государственного договора отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а за уходом за могилами - Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.

https://ria.ru/20231006/vandaly-1900991240.html

https://ria.ru/20231027/pamyatnik-1905718868.html

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