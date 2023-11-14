https://ria.ru/20231114/yutyub-1909399359.html

YouTube вскоре потребует маркировать созданный нейросетями контент

YouTube вскоре потребует маркировать созданный нейросетями контент - РИА Новости, 14.11.2023

YouTube вскоре потребует маркировать созданный нейросетями контент

Видеохостинг YouTube в ближайшие месяцы начнет требовать от авторов видео помечать созданный при помощи нейросетей реалистичный контент для борьбы с ложной... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:11

2023-11-14T16:11

2023-11-14T16:11

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Видеохостинг YouTube в ближайшие месяцы начнет требовать от авторов видео помечать созданный при помощи нейросетей реалистичный контент для борьбы с ложной информацией, сообщила платформа в своем блоге. "В ближайшие месяцы мы введем обновления, которые будут информировать зрителей о том, что контент, который они видят, является сгенерированным. В частности, мы потребуем от авторов сообщать, когда они создали, в том числе при использовании инструментов искусственного интеллекта, измененный или сгенерированный контент, который является реалистичным", - сказано в сообщении. Подобным контентом может считаться реалистично изображенное событие, которое никогда не происходило, действия настоящих людей, которые те никогда не совершали, или речи, которые не произносили в реальности, поясняет платформа. Особое внимание будет уделяться материалу, касающемуся острых тем, таких как выборы, современные конфликты, кризисы здравоохранения, а также любой контент, связанный с официальными лицами. В то же время, подобный сгенерированный контент может быть удален вовсе, если он нарушает правила платформы, например демонстрирует реалистичное изображение насилия, призванное шокировать зрителя, добавляется в блоге. Для маркировки контента, созданного при помощи ИИ, будут использоваться разные виды меток, а авторам видео при загрузке будет предложена опция уведомить об этом зрителя, пишет YouTube. Создатели, многократно нарушающие правило маркировки, могут столкнуться с удалением их контента с платформы, а также другими видами ограничений. Видохостинг также оставляет право пользователям требовать удаления материла, созданного нейросетями, если он изображает определенного реального человека, его внешность и голос, однако каждое обращение будет рассматриваться на предмет нарушения правил платформы, и необязательно может быть удовлетворено, говорится в сообщении. Такой же подход будет применяться в ситуациях использования голоса настоящих певцов в искусственно созданных песнях.

https://ria.ru/20231114/shtraf-1909314320.html

https://ria.ru/20231114/tsb-1909388094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, youtube, в мире