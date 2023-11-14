https://ria.ru/20231114/yaponiya-1909370878.html

На Сахалине в ответ претензии к территории заявили, что Япония оккупирована

На Сахалине в ответ претензии к территории заявили, что Япония оккупирована - РИА Новости, 14.11.2023

На Сахалине в ответ претензии к территории заявили, что Япония оккупирована

Япония традиционно поднимает вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов в сложные для своего государства периоды истории, в настоящий момент... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:33

2023-11-14T14:33

2023-11-14T14:34

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Япония традиционно поднимает вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов в сложные для своего государства периоды истории, в настоящий момент Страна восходящего солнца де-факто находится под частичной оккупацией США, разместивших на территории страны свои военные базы, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что предметом переговоров о мирном договоре с Россией является территориальная принадлежность четырех "северных островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. "Мирный договор с Японией, по моему мнению, необходим, но без никаких территориальных уступок со стороны России. Да, с Японией надо дружить, торговать, развивать культурные и общественные связи, но под лозунгом "Курилы были, есть и будут российской территорией", - сказал собеседник агентства. По мнению политика, Япония всегда поднимает вопрос так называемых "северных территорий" в сложные для своего государства периоды истории. Депутат также напомнил, что ранее подписание мирного договора, в сущности, блокировали США. "Надо еще иметь в виду, что на части островов Японии размещены американские военные базы. А их наличие (и не только в Японии), на мой взгляд, де-факто есть признак частичной оккупации государства. Кстати, подобный опыт есть и у Страны восходящего солнца: в нарушение существовавших договоренностей она в 1905 году оккупировала Южный Сахалин, а позже и северную часть острова", - сказал в заключение Болотников, отметив, что корректнее в российских СМИ было бы использовать вместо японского Хабомаи русский эквивалент Малая Курильская гряда. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.

https://ria.ru/20231114/yaponiya-1909311665.html

https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908901973.html

https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html

https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html

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япония, россия, хабомаи, хирокадзу мацуно, сахалинская областная дума, в мире