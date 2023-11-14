https://ria.ru/20231114/yaponiya-1909311665.html

Эксперт назвал невозможным возобновление переговоров России и Японии

Эксперт назвал невозможным возобновление переговоров России и Японии - РИА Новости, 14.11.2023

Эксперт назвал невозможным возобновление переговоров России и Японии

Международная обстановка не позволяет России и Японии возобновить переговоры по мирному договору, Токио продолжает придерживаться позиции о территориальной... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:07

2023-11-14T11:07

2023-11-14T11:08

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международная обстановка не позволяет России и Японии возобновить переговоры по мирному договору, Токио продолжает придерживаться позиции о территориальной принадлежности "4 северных островов" и привязывает свои отношения с Москвой к антироссийской позиции Запада, выразил мнение РИА Новости профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стрельцов. Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно сообщил, что предметом переговоров о мирном договоре с Россией является территориальная принадлежность четырех "северных островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. "Это базовая позиция Японии. Они от этой мантры отойти не могут <...> Мирный договор вряд ли будет в течение ближайшего года. Сначала нужно возобновить переговоры, для этого нужна соответствующая международно-политическая ситуация. Сейчас она не позволяет этот диалог возобновить", - сказал Стрельцов в беседе с агентством. Он уточнил, что по его мнению Россия признает необходимость мирного договора с Японией, но границы должны быть сохранены в текущем статусе. Эксперт добавил, что в настоящее время сложно говорить о сроках начала переговоров, потому что Токио привязывает свою политику в отношении Москвы к позиции Запада, который настроен негативно к России. "В нынешних условиях прекращение диалога по мирному договору является неизбежным, но не исключаю, что стороны в будущем вернутся к этому вопросу", - подчеркнул Стрельцов. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.

https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908901973.html

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в мире, япония, россия, москва, дмитрий стрельцов, хирокадзу мацуно, мгимо