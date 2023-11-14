https://ria.ru/20231114/yaponiya-1909275026.html

Япония по-прежнему настаивает на территориальной принадлежности Курил

Япония по-прежнему настаивает на территориальной принадлежности Курил - РИА Новости, 14.11.2023

Япония по-прежнему настаивает на территориальной принадлежности Курил

Предметом переговоров о мирном договоре с Россией является территориальная принадлежность четырех "северных островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:59

2023-11-14T05:59

2023-11-14T05:59

в мире

япония

россия

шикотан

синдзо абэ

хирокадзу мацуно

владимир путин

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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Предметом переговоров о мирном договоре с Россией является территориальная принадлежность четырех "северных островов", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно. "Северные территории – это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны, исконная территория нашей страны. В позиции правительства Японии изменений нет. Предметом переговоров о мирном договоре является территориальная принадлежность четырех островов – это последовательная позиция нашей страны", – сказал он в ответ на вопрос журналиста о позиции Токио в связи с пятилетием встречи президента России Владимира Путина и занимавшего тогда пост премьера Японии Синдзо Абэ в Сингапуре. На той встрече была достигнута договоренность ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, которая оговаривает передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан. "По договоренностям, достигнутым в Сингапуре, как и по другим более ранним соглашениям, мы вели упорные переговоры на основе курса по проблеме северных территорий на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с учетом достигнутых между двумя странами соглашений и документов. Из-за нападения России на Украину сейчас не та ситуация, когда можно было бы говорить что-то конкретное по переговорам о мирном договоре, но правительство продолжает придерживаться позиции о решении проблемы северных территорий и заключении мирного договора", - добавил Мацуно. Между тем в книге воспоминаний Абэ, опубликованной в феврале этого года, прямо содержится отрывок, указывающий на готовность Японии к уступкам. Он поясняет договоренность, достигнутую лидерами двух стран в Сингапуре осенью 2018 года, о том, что дальнейшие переговоры будут исходить из совместной советско-японской декларации 1956 года. "В ноябре 2018 года было решено в основу переговоров положить совместную советско-японскую декларацию 1956 года, в которой прописан возврат Хабомаи и Шикотана. Если сказать об этом, что "Абэ пошел на уступки", то возможно, это и так. Но однако в зависимости от точки зрения это был всего лишь возврат к позиции премьер-министра Итиро Хатоямы 1956 года, можно сказать и так", - написал Абэ в мемуарах, которые вышли в свет в феврале 2023 года, через семь месяцев после его убийства. Они были записаны группой журналистов в форме интервью с октября 2020 по октябрь 2021 года и содержат расшифровку 36 часов записи. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.

https://ria.ru/20231111/yaponiya-1908901973.html

https://ria.ru/20231108/ssha-1908085428.html

https://ria.ru/20231112/yaponiya-1908955127.html

япония

россия

шикотан

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в мире, япония, россия, шикотан, синдзо абэ, хирокадзу мацуно, владимир путин