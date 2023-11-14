https://ria.ru/20231114/vzryvy-1909271881.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T04:13
2023-11-14T04:13
2023-11-14T05:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. В регионе объявили воздушную тревогу."В ночь на 14 ноября 2023 года на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Старконе", — передает телеканал.В Староконстантинове Хмельницкой области находится военный аэродром. Российские военные ранее неоднократно успешно наносили по нему удары, о последнем из которых Минобороны России сообщало 16 ноября, когда вооруженные силы уничтожили авиационные средства поражения украинских ВВС. А 16 июня военное ведомство заявляло об уничтожении на авиабазе склада с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html
украина
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
ТСН: в Хмельницкой области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога