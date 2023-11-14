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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:13 14.11.2023 (обновлено: 05:24 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/vzryvy-1909271881.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T04:13
2023-11-14T05:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. В регионе объявили воздушную тревогу."В ночь на 14 ноября 2023 года на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Старконе", — передает телеканал.В Староконстантинове Хмельницкой области находится военный аэродром. Российские военные ранее неоднократно успешно наносили по нему удары, о последнем из которых Минобороны России сообщало 16 ноября, когда вооруженные силы уничтожили авиационные средства поражения украинских ВВС. А 16 июня военное ведомство заявляло об уничтожении на авиабазе склада с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html
украина
хмельницкая область
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в мире, украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

ТСН: в Хмельницкой области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН.
В регионе объявили воздушную тревогу.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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"В ночь на 14 ноября 2023 года на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Старконе", — передает телеканал.
В Староконстантинове Хмельницкой области находится военный аэродром. Российские военные ранее неоднократно успешно наносили по нему удары, о последнем из которых Минобороны России сообщало 16 ноября, когда вооруженные силы уничтожили авиационные средства поражения украинских ВВС. А 16 июня военное ведомство заявляло об уничтожении на авиабазе склада с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкая область
 
 
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