https://ria.ru/20231114/vzryvy-1909271881.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T04:13

2023-11-14T04:13

2023-11-14T05:24

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. В регионе объявили воздушную тревогу."В ночь на 14 ноября 2023 года на территории Хмельницкой области прогремели взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Старконе", — передает телеканал.В Староконстантинове Хмельницкой области находится военный аэродром. Российские военные ранее неоднократно успешно наносили по нему удары, о последнем из которых Минобороны России сообщало 16 ноября, когда вооруженные силы уничтожили авиационные средства поражения украинских ВВС. А 16 июня военное ведомство заявляло об уничтожении на авиабазе склада с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html

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в мире, украина, хмельницкая область