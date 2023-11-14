https://ria.ru/20231114/vyplata_pensioneram-1909421955.html

Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья

Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2023

Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья

Ежемесячную компенсацию за обращение с твердыми бытовыми отходами получают 422 тысячи подмосковных пансионеров, выплату назначили в беззаявительном порядке,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:36

2023-11-14T17:36

2023-11-14T17:36

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ежемесячную компенсацию за обращение с твердыми бытовыми отходами получают 422 тысячи подмосковных пансионеров, выплату назначили в беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье порядка 422 тысячи пенсионеров получают компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами. Она назначается беззаявительно. Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, – 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 лет – 100%", – сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что эта выплата является компенсационной, поэтому необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, компенсацию расходов предоставляют в рамках стандарта нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих жителей размер-стандарт жилплощади - 42 квадратных метра, для семьи из двух человек - 21 квадратный метр на каждого, для семьи из трех и более человек - 18 квадратных метров на каждого.

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904141011.html

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московская область (подмосковье), пенсионеры, социальные выплаты, отходы, компенсации, общество, жкх, людмила болатаева