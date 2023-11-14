Рейтинг@Mail.ru
Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:36 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/vyplata_pensioneram-1909421955.html
Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья
Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья - РИА Новости, 14.11.2023
Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья
Ежемесячную компенсацию за обращение с твердыми бытовыми отходами получают 422 тысячи подмосковных пансионеров, выплату назначили в беззаявительном порядке,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:36
2023-11-14T17:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пенсионеры
социальные выплаты
отходы
компенсации
общество
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2961017cfbe08b858ca1b166e097c4f2.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ежемесячную компенсацию за обращение с твердыми бытовыми отходами получают 422 тысячи подмосковных пансионеров, выплату назначили в беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье порядка 422 тысячи пенсионеров получают компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами. Она назначается беззаявительно. Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, – 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 лет – 100%", – сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что эта выплата является компенсационной, поэтому необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, компенсацию расходов предоставляют в рамках стандарта нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих жителей размер-стандарт жилплощади - 42 квадратных метра, для семьи из двух человек - 21 квадратный метр на каждого, для семьи из трех и более человек - 18 квадратных метров на каждого.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904141011.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8d7d5fe9291190359cd060493ff37af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), пенсионеры, социальные выплаты, отходы, компенсации, общество, жкх, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пенсионеры, Социальные выплаты, Отходы, компенсации, Общество, ЖКХ, Людмила Болатаева

Выплату за обращение с ТКО получают 422 тысячи пенсионеров Подмосковья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ежемесячную компенсацию за обращение с твердыми бытовыми отходами получают 422 тысячи подмосковных пансионеров, выплату назначили в беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Подмосковье порядка 422 тысячи пенсионеров получают компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами. Она назначается беззаявительно. Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, – 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 лет – 100%", – сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что эта выплата является компенсационной, поэтому необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Кроме того, компенсацию расходов предоставляют в рамках стандарта нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих жителей размер-стандарт жилплощади - 42 квадратных метра, для семьи из двух человек - 21 квадратный метр на каждого, для семьи из трех и более человек - 18 квадратных метров на каждого.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Социальные выплаты проиндексируют в Подмосковье с 2024 года
20 октября, 14:16
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПенсионерыСоциальные выплатыОтходыкомпенсацииОбществоЖКХЛюдмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала