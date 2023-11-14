https://ria.ru/20231114/vsu-1909386648.html
ВСУ хотят перевести на обеспечение снаряжением украинского производства
ВСУ хотят перевести на обеспечение снаряжением украинского производства - РИА Новости, 14.11.2023
ВСУ хотят перевести на обеспечение снаряжением украинского производства
Министерство обороны Украины намерено полностью перевести ВСУ на обеспечение снаряжением и продуктами местного производства, заявил замглавы военного ведомства... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:24
2023-11-14T15:24
2023-11-14T15:38
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено полностью перевести ВСУ на обеспечение снаряжением и продуктами местного производства, заявил замглавы военного ведомства Дмитрий Клименков. Украинское издание "Общественное" ("Громадське") 9 ноября сообщало, что минобороны Украины потеряло на контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов 2 миллиарда гривен (5,5 миллиона долларов). "Министерство обороны работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства. В то же время главный критерий – это качество и конкурентная цена. Министерство инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, которые поставляют эти товары для армии", - приводит слова Клименкова пресс-служба украинского минобороны. Причины, по которым запланировано осуществить такой перевод, в министерстве не назвали. По словам замминистра, в следующем году обеспечением ВСУ одеждой, продуктами, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься Агентство закупок в сфере обороны - новое предприятие, подведомственное минобороны. В начале 2023 года вокруг минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок. Кроме того, Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам. В августе вокруг закупок министерства возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909314681.html
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украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
ВСУ хотят перевести на обеспечение снаряжением украинского производства
Замглавы МО Украины: снаряжение для ВСУ должно быть местного производства
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Министерство обороны Украины намерено полностью перевести ВСУ на обеспечение снаряжением и продуктами местного производства, заявил
замглавы военного ведомства Дмитрий Клименков.
Украинское издание "Общественное" ("Громадське") 9 ноября сообщало, что минобороны Украины потеряло на контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов 2 миллиарда гривен (5,5 миллиона долларов).
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"Министерство обороны работает над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства. В то же время главный критерий – это качество и конкурентная цена. Министерство инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, которые поставляют эти товары для армии", - приводит слова Клименкова пресс-служба украинского минобороны.
Причины, по которым запланировано осуществить такой перевод, в министерстве не назвали.
По словам замминистра, в следующем году обеспечением ВСУ одеждой, продуктами, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься Агентство закупок в сфере обороны - новое предприятие, подведомственное минобороны.
В начале 2023 года вокруг минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок. Кроме того, Верховная рада
обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам. В августе вокруг закупок министерства возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
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