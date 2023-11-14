https://ria.ru/20231114/vsu-1909265260.html
"Настанет день". Во Франции рассказали о решающем шаге для ВСУ
"Настанет день". Во Франции рассказали о решающем шаге для ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
"Настанет день". Во Франции рассказали о решающем шаге для ВСУ
Читатели французской Figaro негативно оценили намерения Германии об увеличении военной помощи Украине. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T01:28
2023-11-14T01:28
2023-11-14T02:01
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели французской Figaro негативно оценили намерения Германии об увеличении военной помощи Украине."Может быть, настанет день, когда украинские военные признают, что жертвовать сотнями тысяч солдат ради того, чтобы стать форпостом НАТО, — не такая уж хорошая идея", — предположил Freddy 7."Не обманывайте себя: Германия не дает деньги в помощь Украине, она не за Украину. Германия дает эти деньги на гибель России, это такая дань русофобии. А в качестве сборщика дани выступает сейчас Зеленский", — высказался Al Core."Выходит так, что наши французские лидеры сильно отстали в своей "воле к миру" на Украине от немецких коллег", — сыронизировал 2984779."Просто у Франции больше долгов. Когда ты всем вокруг должен, сложно вести "волюнтаристскую" политику", — отметил Anonyme."А вы разве не поняли? Это чистая случайность. Совпадение, вам говорят, и ничего больше", — пошутил Emile.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html
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в мире, украина, германия, франция, нато
В мире, Украина, Германия, Франция, НАТО