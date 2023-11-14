https://ria.ru/20231114/vsu-1909265260.html

"Настанет день". Во Франции рассказали о решающем шаге для ВСУ

"Настанет день". Во Франции рассказали о решающем шаге для ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023

"Настанет день". Во Франции рассказали о решающем шаге для ВСУ

Читатели французской Figaro негативно оценили намерения Германии об увеличении военной помощи Украине. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T01:28

2023-11-14T01:28

2023-11-14T02:01

в мире

украина

германия

франция

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели французской Figaro негативно оценили намерения Германии об увеличении военной помощи Украине."Может быть, настанет день, когда украинские военные признают, что жертвовать сотнями тысяч солдат ради того, чтобы стать форпостом НАТО, — не такая уж хорошая идея", — предположил Freddy 7."Не обманывайте себя: Германия не дает деньги в помощь Украине, она не за Украину. Германия дает эти деньги на гибель России, это такая дань русофобии. А в качестве сборщика дани выступает сейчас Зеленский", — высказался Al Core."Выходит так, что наши французские лидеры сильно отстали в своей "воле к миру" на Украине от немецких коллег", — сыронизировал 2984779."Просто у Франции больше долгов. Когда ты всем вокруг должен, сложно вести "волюнтаристскую" политику", — отметил Anonyme."А вы разве не поняли? Это чистая случайность. Совпадение, вам говорят, и ничего больше", — пошутил Emile.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909251342.html

украина

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, франция, нато