https://ria.ru/20231114/vkontakte-1909322865.html

10 тысяч зрителей собрались на первом Фандом Фесте ВКонтакте

10 тысяч зрителей собрались на первом Фандом Фесте ВКонтакте - РИА Новости, 14.11.2023

10 тысяч зрителей собрались на первом Фандом Фесте ВКонтакте

На площадке Main Stage в Москве прошел трехдневный Фандом Фест ВКонтакте. Фестиваль объединил фандомы, представленные в соцсети. Поклонники поп-культур... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:44

2023-11-14T11:44

2023-11-14T11:44

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На площадке Main Stage в Москве прошел трехдневный Фандом Фест ВКонтакте. Фестиваль объединил фандомы, представленные в соцсети. Поклонники поп-культур встретились с музыкальными группами из Южной Кореи, художниками и косплеерами из Японии, съемочными командами популярных фильмов и сериалов. На фестивале было более 100 звездных гостей, среди которых артисты, режиссеры, блогеры, авторы комиксов и книг, музыканты и стендап-комики. Фандом Фест посетили 10 тысяч человек, а его трансляцию посмотрели 4 миллиона раз.На главной сцене фестиваля выступили артисты Большого театра Анита Пудикова и Денис Медведев в образах из Atomic Heart, k-pop-бенд из Южной Кореи XEED устроил для фанатов музыкальное шоу, корейская группа W24 исполнила свои лучшие треки и культовые хиты на русском языке — "Группу крови" и "Миллион алых роз". В шоу-матче стример Bratishkinoff обыграл рэпера Big Russian Boss в Ultimate Mortal Kombat 3, Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев составили "Натальную карту" блогеру Аслану Шукаше, комики Расул Чабдаров и Евгений Чебатков во время чаепития рассказали зрителям "Историю на ночь", оркестр Nella Musica Orchestra исполнил музыку из популярных аниме, франшиз и киновселенных.На главной сцене зрители увидели конкурсы косплея и танцевальных команд в K-pop Cover Dance. Среди 100 косплееров жюри выбрало лучших. В составе жюри конкурса кавер-дэнса были Дэн Кан, MAKSIMBON и Lex, а профессионально провёл его блогер Тен Юджин. Пока члены жюри выбирали победителей, он вызвал всех танцоров на сцену — 70 человек устроили рандом-дэнс, который подхватили и зрители в зале. Лучшими командами в кавер-дэнсе стали ENPIRE, RED SPARK и NUGGETS. Победители конкурсов разделили призовой фонд более 1 000 000 рублей.Для гостей Фандом Феста были доступны восемь зон, где они могли поиграть в любимые видеоигры и настольные игры, попробовать азиатскую еду на улочке, построенной в формате пешеходной улицы в Сеуле, посмотреть стенды по фандомам и киновселенным, пообщаться с кинозвездами, блогерами и авторами комиксов, увидеть премьеры новых проектов и эксклюзивные кадры из них. В "Фан-лектории" прошли соулмэтчи, студия BUBBLE провела мастер-класс по созданию комиксов, а художники Мадибек Мусабеков, Yukio Takeru, KoDa и Хельга Воджик — по рисованию.Зрители посмотрели две серии дорамы "Покорение дворца Яньси" от телеканала "Кинеко" и премьеру фильма-концерта k-pop-группы Astro "Astroscope. Смотрим на звезды", увидели премьеру китайской танцевальной комедии "Шаг к мечте. Раз и навсегда" и мультсериала "Внутренняя мимперия". Одним из событий "Фан-лектория" стала презентация нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица", который выйдет в российский прокат 7 декабря. В течение трех дней в "Фан-лектории" проходили скетч-батлы между художниками Евгением Борняковым, VARASABI, Егором EkaGOR Герасимовым и FRANTSEV — последний стал победителем.На "Аллее авторов" гости фестиваля могли встретиться с 37 авторами, косплеерами, сценаристами и художниками, среди которых были Элли Форелли, Мадибек Мусабеков, Loli Samurai, GraysonFin, Frau Haku, OICHI, Вика Ravvcoser, Armeyes, FRAN, Онич & Эрол, Татьяна Dрайк, Егор EkaGOR Герасимов, Валентин Поткин, Даниил Ветлужских, MargOlis, "Обитель Золотого Дракона" и Wizart Comics.Пользователи ВКонтакте могли увидеть трансляцию Фандом Феста, запись главных активностей фестиваля доступна в его официальном сообществе. Специально для зрителей с нарушением слуха актеры московского театра "Недослов" адаптировали самые яркие шоу Фандом Феста.Фандом Фест стал первым фестивалем ВКонтакте, объединяющим разные направления поп-культуры: стендап, юмор, настолки, видеоигры, киберспорт, k-pop, аниме, супергероику, комиксы, сериалы и косплей. Поклонники этих направлений искусства получили возможность встретиться, открыть для себя что-то новое, увидеть любимых авторов и обменяться опытом.

https://ria.ru/20231108/vkontakte-1908165645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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