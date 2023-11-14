https://ria.ru/20231114/ukraina-1909450524.html
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине
США выделяют миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:14
2023-11-14T19:14
2023-11-14T19:14
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США выделяют миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщил госдепартамент. Средства предполагается перечислить "международному центру преследования преступления агрессии против Украины" - структуре, созданной Евроюстом при поддержке Еврокомиссии. "В рамках нашей непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины и продвижению всеобъемлющего правосудия и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа госдепартамент США предоставит миллион долларов международному центру преследования агрессии против Украины", - сказано в пресс-релизе. Россия отвергает обвинения в нарушении норм международного права при проведении спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html
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в мире, украина, сша, россия, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Еврокомиссия
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине
Госдеп: США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине