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США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909450524.html
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине
США выделяют миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:14
2023-11-14T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США выделяют миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщил госдепартамент. Средства предполагается перечислить "международному центру преследования преступления агрессии против Украины" - структуре, созданной Евроюстом при поддержке Еврокомиссии. "В рамках нашей непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины и продвижению всеобъемлющего правосудия и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа госдепартамент США предоставит миллион долларов международному центру преследования агрессии против Украины", - сказано в пресс-релизе. Россия отвергает обвинения в нарушении норм международного права при проведении спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html
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в мире, украина, сша, россия, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Еврокомиссия
США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине

Госдеп: США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США выделяют миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщил госдепартамент.
Средства предполагается перечислить "международному центру преследования преступления агрессии против Украины" - структуре, созданной Евроюстом при поддержке Еврокомиссии.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Еще один союзник США понял, что попал не туда
2 ноября, 08:00
"В рамках нашей непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины и продвижению всеобъемлющего правосудия и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа госдепартамент США предоставит миллион долларов международному центру преследования агрессии против Украины", - сказано в пресс-релизе.
Россия отвергает обвинения в нарушении норм международного права при проведении спецоперации на Украине.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЕврокомиссия
 
 
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