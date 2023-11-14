https://ria.ru/20231114/ukraina-1909450524.html

США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине

США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине - РИА Новости, 14.11.2023

США выделили миллион долларов на расследование преступлений на Украине

США выделяют миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T19:14

2023-11-14T19:14

2023-11-14T19:14

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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США выделяют миллион долларов на расследование нарушений норм международного права на Украине, сообщил госдепартамент. Средства предполагается перечислить "международному центру преследования преступления агрессии против Украины" - структуре, созданной Евроюстом при поддержке Еврокомиссии. "В рамках нашей непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины и продвижению всеобъемлющего правосудия и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа госдепартамент США предоставит миллион долларов международному центру преследования агрессии против Украины", - сказано в пресс-релизе. Россия отвергает обвинения в нарушении норм международного права при проведении спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html

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в мире, украина, сша, россия, еврокомиссия