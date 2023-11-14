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Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909418430.html
Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной
Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной - РИА Новости, 14.11.2023
Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной
Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что "серьезно рассматривала возможность" назвать свою дочь Джавелиной - в честь американского переносного... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:22
2023-11-14T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
верховная рада украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что "серьезно рассматривала возможность" назвать свою дочь Джавелиной - в честь американского переносного противотанкового ракетного комплекса, которые Украина получила от США в рамках военной помощи. "Устинова заявила, что серьезно рассматривала возможность назвать ребенка Джавелиной в честь американской ракеты", - сообщает американское издание Hill со ссылкой на саму Устинову. Однако, отмечается далее, муж отговорил ее от такого варианта, и девочку, появившуюся на свет в апреле 2022 года, назвали Викторией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, верховная рада украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Верховная Рада Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной

Депутат Рады хотела назвать дочь, родившуюся в апреле 2022 года, Джавелиной

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что "серьезно рассматривала возможность" назвать свою дочь Джавелиной - в честь американского переносного противотанкового ракетного комплекса, которые Украина получила от США в рамках военной помощи.
"Устинова заявила, что серьезно рассматривала возможность назвать ребенка Джавелиной в честь американской ракеты", - сообщает американское издание Hill со ссылкой на саму Устинову. Однако, отмечается далее, муж отговорил ее от такого варианта, и девочку, появившуюся на свет в апреле 2022 года, назвали Викторией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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