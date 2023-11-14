https://ria.ru/20231114/ukraina-1909418430.html

Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной

Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной - РИА Новости, 14.11.2023

Депутат Рады рассказала, как хотела назвать дочь Джавелиной

Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что "серьезно рассматривала возможность" назвать свою дочь Джавелиной - в честь американского переносного... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:22

2023-11-14T17:22

2023-11-14T17:22

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что "серьезно рассматривала возможность" назвать свою дочь Джавелиной - в честь американского переносного противотанкового ракетного комплекса, которые Украина получила от США в рамках военной помощи. "Устинова заявила, что серьезно рассматривала возможность назвать ребенка Джавелиной в честь американской ракеты", - сообщает американское издание Hill со ссылкой на саму Устинову. Однако, отмечается далее, муж отговорил ее от такого варианта, и девочку, появившуюся на свет в апреле 2022 года, назвали Викторией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230817/otchestvo-1890712677.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, верховная рада украины, украина, ситуация в днр и лнр