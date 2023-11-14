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В Раде пожаловались на последствия снижения поддержки Украины в США - РИА Новости, 14.11.2023
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17:17 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909416956.html
В Раде пожаловались на последствия снижения поддержки Украины в США
В Раде пожаловались на последствия снижения поддержки Украины в США - РИА Новости, 14.11.2023
В Раде пожаловались на последствия снижения поддержки Украины в США
Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила американскому изданию Hill, что представители Украины вынуждены менять тактику общения с американскими... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:17
2023-11-14T17:17
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила американскому изданию Hill, что представители Украины вынуждены менять тактику общения с американскими чиновниками на фоне снижения общественной поддержки Киева. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали около 96% средств, выделенных Украине с начала конфликта в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup. &quot;Раньше было так: &quot;Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется&quot;... (Теперь) мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчетность, насколько мы прозрачны с вашим правительством&quot;, - рассказала депутат.По информации издания, Устинова в начале спецоперации России на Украине призывала законодателей и чиновников из США предоставить более продвинутое оружие, создать бесполетную зону над Украиной и ввести экономические санкции против РФ.
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в мире, украина, сша, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Верховная Рада Украины
В Раде пожаловались на последствия снижения поддержки Украины в США

Рада: Украина вынуждена менять тактику общения с США из-за снижения поддержки

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила американскому изданию Hill, что представители Украины вынуждены менять тактику общения с американскими чиновниками на фоне снижения общественной поддержки Киева.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали около 96% средств, выделенных Украине с начала конфликта в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup.
«

"Раньше было так: "Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется"... (Теперь) мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчетность, насколько мы прозрачны с вашим правительством", - рассказала депутат.

По информации издания, Устинова в начале спецоперации России на Украине призывала законодателей и чиновников из США предоставить более продвинутое оружие, создать бесполетную зону над Украиной и ввести экономические санкции против РФ.
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