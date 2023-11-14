https://ria.ru/20231114/ukraina-1909376828.html

СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах

СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах - РИА Новости, 14.11.2023

СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах

Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение на фронте и теряет влияние как на мировой арене, так и внутри своей страны, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:55

2023-11-14T14:55

2023-11-14T18:40

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение на фронте и теряет влияние как на мировой арене, так и внутри своей страны, пишет dikGAZETE."Украина продолжает проигрывать и на фронте, и в дипломатии, и во внутренней политике", — говорится в материале.Как отметило издание, Зеленского критикуют за то, что он фактически стал персоной нон грата на Украине. Кроме того, президент утратил былую популярность на международной арене, а США и ЕС постепенно отказываются от поддержки Киева.При этом на театре военных действий ситуация также складывается не в пользу Украины. Подчеркивается, что российские войска даже могли бы начать масштабные ответные действия после провала наступления ВСУ."Россия обладает оружием и военными для мощного наступления", — пришел к выводу автор публикации.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как Байден направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для Киева.В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html

https://ria.ru/20231114/es-1909274360.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, евросоюз, вооруженные силы украины