Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 14.11.2023 (обновлено: 18:40 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909376828.html
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах
Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение на фронте и теряет влияние как на мировой арене, так и внутри своей страны, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:55
2023-11-14T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение на фронте и теряет влияние как на мировой арене, так и внутри своей страны, пишет dikGAZETE."Украина продолжает проигрывать и на фронте, и в дипломатии, и во внутренней политике", — говорится в материале.Как отметило издание, Зеленского критикуют за то, что он фактически стал персоной нон грата на Украине. Кроме того, президент утратил былую популярность на международной арене, а США и ЕС постепенно отказываются от поддержки Киева.При этом на театре военных действий ситуация также складывается не в пользу Украины. Подчеркивается, что российские войска даже могли бы начать масштабные ответные действия после провала наступления ВСУ.&quot;Россия обладает оружием и военными для мощного наступления&quot;, — пришел к выводу автор публикации.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как Байден направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для Киева.В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html
https://ria.ru/20231114/es-1909274360.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на трех фронтах

dikGAZETE: Зеленский проигрывает на фронте, в дипломатии и внутренней политике

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение на фронте и теряет влияние как на мировой арене, так и внутри своей страны, пишет dikGAZETE.
"Украина продолжает проигрывать и на фронте, и в дипломатии, и во внутренней политике", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
04:50
Как отметило издание, Зеленского критикуют за то, что он фактически стал персоной нон грата на Украине. Кроме того, президент утратил былую популярность на международной арене, а США и ЕС постепенно отказываются от поддержки Киева.
При этом на театре военных действий ситуация также складывается не в пользу Украины. Подчеркивается, что российские войска даже могли бы начать масштабные ответные действия после провала наступления ВСУ.
«

"Россия обладает оружием и военными для мощного наступления", — пришел к выводу автор публикации.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как Байден направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для Киева.
В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину
05:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала