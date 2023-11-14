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В Вашингтоне спрогнозировали сокращение числа госслужащих на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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14:22 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909367073.html
В Вашингтоне спрогнозировали сокращение числа госслужащих на Украине
В Вашингтоне спрогнозировали сокращение числа госслужащих на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
В Вашингтоне спрогнозировали сокращение числа госслужащих на Украине
Американские чиновники предупредили, что Киев столкнется с масштабными сокращениями в госструктурах, если США не предоставят Украине дополнительную финансовую... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:22
2023-11-14T14:22
в мире
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украина
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американские чиновники предупредили, что Киев столкнется с масштабными сокращениями в госструктурах, если США не предоставят Украине дополнительную финансовую помощь на фоне дефицита бюджета, пишет газета Washington Post. Как пишет издание, Украина полагалась на финансирование США, чтобы поддерживать работоспособность своего правительства. "Украину ожидает огромный дефицит бюджета в размере 35 миллиардов долларов в следующем году, только треть которого, как ожидается, будет покрыта другим ее основным спонсором - ЕС... Неспособность предоставить дополнительную экономическую помощь со стороны США Украине, вероятно, вынудит страну сократить огромное количество государственных служащих и служб", - пишет издание, ссылаясь на американских чиновников. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Европейского союза, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в понедельник, что нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву, и "этот эффект будет только усиливаться". По его словам, с каждой неделей задержки возможность США полностью финансировать передачу необходимого Украине становится сложнее. Он отметил, что для США "окно возможностей закрывается".
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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в мире, сша, украина, евросоюз, денис шмыгаль, мвф, джейк салливан
В мире, США, Украина, Евросоюз, Денис Шмыгаль, МВФ, Джейк Салливан
В Вашингтоне спрогнозировали сокращение числа госслужащих на Украине

WP: Украине придется сократить число госслужащих без финансовой помощи США

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американские чиновники предупредили, что Киев столкнется с масштабными сокращениями в госструктурах, если США не предоставят Украине дополнительную финансовую помощь на фоне дефицита бюджета, пишет газета Washington Post.
Как пишет издание, Украина полагалась на финансирование США, чтобы поддерживать работоспособность своего правительства.
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"Украину ожидает огромный дефицит бюджета в размере 35 миллиардов долларов в следующем году, только треть которого, как ожидается, будет покрыта другим ее основным спонсором - ЕС... Неспособность предоставить дополнительную экономическую помощь со стороны США Украине, вероятно, вынудит страну сократить огромное количество государственных служащих и служб", - пишет издание, ссылаясь на американских чиновников.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Европейского союза, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в понедельник, что нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву, и "этот эффект будет только усиливаться". По его словам, с каждой неделей задержки возможность США полностью финансировать передачу необходимого Украине становится сложнее. Он отметил, что для США "окно возможностей закрывается".
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