https://ria.ru/20231114/ukraina-1909352817.html

СМИ не исключили, что США прекратят помогать Украине

СМИ не исключили, что США прекратят помогать Украине - РИА Новости, 14.11.2023

СМИ не исключили, что США прекратят помогать Украине

Интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:33

2023-11-14T13:33

2023-11-14T13:33

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи, пишет газета Washington Post. "У Украины заканчиваются деньги и время, утверждают ее союзники. Но интерес конгресса к финансированию ее борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведенному в боеготовность европейскому союзнику", - пишет издание. Как отмечает Washington Post, растущая перспектива того, что конгресс не одобрит дополнительную помощь Украине, может иметь серьезные геополитические последствия, подрывая одну из главных внешнеполитических целей президента США Джо Байдена. Ранее американская газета Daily Beast писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке, им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Конгресс США ранее утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом. Шатдауном в США называют прекращение деятельности федеральных властей, которое возможно в случае пропуска срока принятия бюджета правительства.

https://ria.ru/20231114/snaryady-1909337256.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909314681.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр