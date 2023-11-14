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Приближается. В Киеве заявили о переломном моменте на фронте
Приближается. В Киеве заявили о переломном моменте на фронте - РИА Новости, 14.11.2023
Приближается. В Киеве заявили о переломном моменте на фронте
Наступающий год будет критически важным для Украины, приводит Bloomberg заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:16
2023-11-14T11:16
2023-11-14T12:36
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наступающий год будет критически важным для Украины, приводит Bloomberg заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака."Приближается переломный момент <…>. Следующий год будет решающим", — утверждает он.Кроме того, Ермак призвал Запад передать Украине дополнительные системы ПВО до наступления зимы.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, поддержка режима Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887757959.html
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в мире, украина, киев, сша, андрей ермак, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Андрей Ермак, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Приближается. В Киеве заявили о переломном моменте на фронте
Глава офиса Зеленского Ермак назвал 2024 год решающим в конфликте с Россией
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Наступающий год будет критически важным для Украины, приводит Bloomberg
заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
"Приближается переломный момент <…>. Следующий год будет решающим", — утверждает он.
Кроме того, Ермак призвал Запад передать Украине дополнительные системы ПВО до наступления зимы.
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском
направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО
. Но, как отмечал президент Владимир Путин
, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу
, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, поддержка режима Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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