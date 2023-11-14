https://ria.ru/20231114/ukraina-1909310698.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 14.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

Взрыв прогремел в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:06

2023-11-14T11:06

2023-11-14T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кировоградская область, украина