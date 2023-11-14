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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 14.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Взрыв прогремел в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:06
2023-11-14T11:06
2023-11-14T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. "В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
"Общественное": в Кропивницком в Кировоградской области прогремел взрыв
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Взрыв прогремел в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное
".
Ранее во вторник в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога.
"В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.