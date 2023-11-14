https://ria.ru/20231114/ugroza-1909276673.html

"Все равно заплатите". На Украине предъявили странную угрозу Западу

"Все равно заплатите". На Украине предъявили странную угрозу Западу - РИА Новости, 14.11.2023

"Все равно заплатите". На Украине предъявили странную угрозу Западу

Уменьшение финансовой поддержки Киева со стороны США обернется тяжелыми последствиями не только для самой Украины, но и для Запада, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T06:40

2023-11-14T06:40

2023-11-14T12:17

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уменьшение финансовой поддержки Киева со стороны США обернется тяжелыми последствиями не только для самой Украины, но и для Запада, заявили эксперты, опрошенные украинским изданием Kyiv Post.Так, экономист Владимир Луговской считает, что отмена финансовой помощи приведет к тому, что Запад все равно заплатит за Украину, но уже в другом виде. "Увеличится число украинцев, бегущих в Европу и другие страны в качестве беженцев, таким образом это создаст еще большее экономическое бремя (на Запад. — Прим. ред.)", — сказал он.Автор статьи Джейсон Джей Смарт приводит также оценку специалиста по украинской экономике Кинга Баниана. Тот уверен, что при снижении западной финансовой помощи Украина может лишиться и других источников финансирования. По словам Баниана, Международный валютный фонд откажется кредитовать украинское государство, если увидит, что в Киеве не смогут вернуть занятую сумму.Экономисты обратили внимание и на негативный эффект, который испытает на себе сельское хозяйство Украины. По их мнению, именно на поддержку агросектора идет значительная доля финансовой помощи США.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908477021.html

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в мире, украина, сша, мвф, евросоюз