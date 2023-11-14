В Курске мужчина зарезал дочь, жену и мать из-за ссоры
В Курске мужчина зарезал 16-летнюю дочь, жену и мать из-за ссоры, возбудили дело
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Житель Курска из-за ссоры убил ножом свою 16-летнюю дочь, жену и мать-инвалида, возбуждено уголовное дело о тройном убийстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курской области.
По данным следствия, примерно в 5 часов утра 13 ноября 41-летний местный житель из-за ссоры убил ножом свою мать - инвалида 1 группы, супругу и дочь.
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"Прокуратура Курской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту обнаружения в доме, расположенном в хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области, тел двух женщин 41 года и 62 лет, а также 16-летней девушки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Как добавляет пресс-служба, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства органами, ответственными за предотвращение преступлений. При наличии достаточных оснований будут приняты соответствующие меры со стороны прокуратуры.