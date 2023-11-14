https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909289027.html

В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии

В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии - РИА Новости, 14.11.2023

В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии

Двое мужчин до смерти избили знакомого в общежитии на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:30

2023-11-14T09:30

2023-11-14T09:35

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое мужчин до смерти избили знакомого в общежитии на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, вечером в воскресенье двое мужчин в общежитии на улице Дубнинской в ходе ссоры "на почве неприязненных отношений" избили 58-летнего знакомого. И настолько сильно, что тот скончался на месте. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сказала Иванова. Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено просить суд об их заключении в СИЗО.

https://ria.ru/20230512/ubiystvo-1871258747.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)