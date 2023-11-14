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В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии - РИА Новости, 14.11.2023
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09:30 14.11.2023 (обновлено: 09:35 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909289027.html
В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии
В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии - РИА Новости, 14.11.2023
В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии
Двое мужчин до смерти избили знакомого в общежитии на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:30
2023-11-14T09:35
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое мужчин до смерти избили знакомого в общежитии на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, вечером в воскресенье двое мужчин в общежитии на улице Дубнинской в ходе ссоры "на почве неприязненных отношений" избили 58-летнего знакомого. И настолько сильно, что тот скончался на месте. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сказала Иванова. Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено просить суд об их заключении в СИЗО.
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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчину забили насмерть во время ссоры в общежитии

На севере Москвы 58-летнего мужчину насмерть забили во время ссоры в общежитии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двое мужчин до смерти избили знакомого в общежитии на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером в воскресенье двое мужчин в общежитии на улице Дубнинской в ходе ссоры "на почве неприязненных отношений" избили 58-летнего знакомого. И настолько сильно, что тот скончался на месте.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сказала Иванова.
Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено просить суд об их заключении в СИЗО.
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ПроисшествияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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