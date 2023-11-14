https://ria.ru/20231114/uaz-1909355392.html
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206 - РИА Новости, 14.11.2023
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206
Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил автомобиль УАЗ 206 стрелковому полку в ЛНР, бойцы машину назвали "ласточкой", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:40
2023-11-14T13:40
2023-11-14T13:44
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил автомобиль УАЗ 206 стрелковому полку в ЛНР, бойцы машину назвали "ласточкой", рассказала РИА Новости председатель организации профсоюзов работников культуры Татьяна Шаталова. Шаталова часто бывает на передовой и во время встречи с разведчиками поинтересовалась какая помощь им нужна в их службе. Как оказалось, они располагают уже всем необходимым оборудованием, но, по их словам, есть проблемы, связанные с транспортом. Их деятельность включает многочасовые передвижения по лесам и другим сложным территориям. Если машина наезжает на мину-лепесток, то взрыв повреждает колеса, рассказали бойцы. "Вручили подарки, поговорили, ничего не обещали друг другу. По возвращению мы решили найти машину, которая смогла ехать по оврагам и лесам, для которой не так бы страшны были эти лепестки. И мы такую машину нашли. Ее нам продал парень, охотник-рыболов, он ее усовершенствовал под свои нужды и поставил большие колеса", - сказала Шаталова. Она добавила, что жена охотника была счастлива продать машину, так как была против увлечений мужа. Когда машину увидели военные, они были в восторге. По словам председателя, сразу начали обсуждать, какие улучшения они могут внести, чтобы машина была идеальной для их нужд. Ребята назвали эту машину "Ласточкой". Машина УАЗ была не новой и поэтому были переживания, как она будет "служить ребятам". "Через некоторое время я встретилась с командиром. Весь его телефон был заполнен фотографиями этой машины, и он говорил: "Это наша ласточка, она летает замечательно. Мы ее обслуживаем и молимся на нее. Все в строю, слава Богу, когда все это работает, работает на защиту, на ускорение победы, хочется и дальше помогать", - подчеркнула Шаталова. Председатель координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила Потатушкина описала Шаталову как человека, который всегда выполнит свое обещание. "Она очень строгая женщина, но это только на первый взгляд. Она очень добрый и порядочный человек. У нее большое сердце, мы ее очень любим и гордимся ею. Она является примером для всех нас. Если она что-то пообещала сделать, то для нее преград нет никаких, она сдержит свое слово", - отметила Потатушкина. Она уточнила, что Шаталовой 71 год, она пользуется высоким авторитетом как среди членов профсоюза Белгородской области, так и среди других профсоюзов России. Она награждена грамотами, памятными подарками и медалями за свою активную деятельность, за помощь фронту.
https://ria.ru/20231113/pisma-1909081598.html
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белгородская область, авто, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), белгород
Надежные люди, Белгородская область, Авто, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Белгород
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206
Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил разведчикам УАЗ 206
БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил автомобиль УАЗ 206 стрелковому полку в ЛНР, бойцы машину назвали "ласточкой", рассказала РИА Новости председатель организации профсоюзов работников культуры Татьяна Шаталова.
Шаталова часто бывает на передовой и во время встречи с разведчиками поинтересовалась какая помощь им нужна в их службе. Как оказалось, они располагают уже всем необходимым оборудованием, но, по их словам, есть проблемы, связанные с транспортом. Их деятельность включает многочасовые передвижения по лесам и другим сложным территориям. Если машина наезжает на мину-лепесток, то взрыв повреждает колеса, рассказали бойцы.
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"Вручили подарки, поговорили, ничего не обещали друг другу. По возвращению мы решили найти машину, которая смогла ехать по оврагам и лесам, для которой не так бы страшны были эти лепестки. И мы такую машину нашли. Ее нам продал парень, охотник-рыболов, он ее усовершенствовал под свои нужды и поставил большие колеса", - сказала Шаталова.
Она добавила, что жена охотника была счастлива продать машину, так как была против увлечений мужа. Когда машину увидели военные, они были в восторге. По словам председателя, сразу начали обсуждать, какие улучшения они могут внести, чтобы машина была идеальной для их нужд. Ребята назвали эту машину "Ласточкой". Машина УАЗ была не новой и поэтому были переживания, как она будет "служить ребятам".
«
"Через некоторое время я встретилась с командиром. Весь его телефон был заполнен фотографиями этой машины, и он говорил: "Это наша ласточка, она летает замечательно. Мы ее обслуживаем и молимся на нее. Все в строю, слава Богу, когда все это работает, работает на защиту, на ускорение победы, хочется и дальше помогать", - подчеркнула Шаталова.
Председатель координационного совета организаций профсоюзов Белгорода
Людмила Потатушкина описала Шаталову как человека, который всегда выполнит свое обещание.
"Она очень строгая женщина, но это только на первый взгляд. Она очень добрый и порядочный человек. У нее большое сердце, мы ее очень любим и гордимся ею. Она является примером для всех нас. Если она что-то пообещала сделать, то для нее преград нет никаких, она сдержит свое слово", - отметила Потатушкина.
Она уточнила, что Шаталовой 71 год, она пользуется высоким авторитетом как среди членов профсоюза Белгородской области, так и среди других профсоюзов России
. Она награждена грамотами, памятными подарками и медалями за свою активную деятельность, за помощь фронту.
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