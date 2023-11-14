Рейтинг@Mail.ru
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206 - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:40 14.11.2023 (обновлено: 13:44 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/uaz-1909355392.html
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206 - РИА Новости, 14.11.2023
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206
Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил автомобиль УАЗ 206 стрелковому полку в ЛНР, бойцы машину назвали "ласточкой", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:40
2023-11-14T13:44
надежные люди
белгородская область
авто
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909354684_0:231:960:771_1920x0_80_0_0_34bfd34c2232ffc2c5644f203e94a7c5.jpg
БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил автомобиль УАЗ 206 стрелковому полку в ЛНР, бойцы машину назвали "ласточкой", рассказала РИА Новости председатель организации профсоюзов работников культуры Татьяна Шаталова. Шаталова часто бывает на передовой и во время встречи с разведчиками поинтересовалась какая помощь им нужна в их службе. Как оказалось, они располагают уже всем необходимым оборудованием, но, по их словам, есть проблемы, связанные с транспортом. Их деятельность включает многочасовые передвижения по лесам и другим сложным территориям. Если машина наезжает на мину-лепесток, то взрыв повреждает колеса, рассказали бойцы. "Вручили подарки, поговорили, ничего не обещали друг другу. По возвращению мы решили найти машину, которая смогла ехать по оврагам и лесам, для которой не так бы страшны были эти лепестки. И мы такую машину нашли. Ее нам продал парень, охотник-рыболов, он ее усовершенствовал под свои нужды и поставил большие колеса", - сказала Шаталова. Она добавила, что жена охотника была счастлива продать машину, так как была против увлечений мужа. Когда машину увидели военные, они были в восторге. По словам председателя, сразу начали обсуждать, какие улучшения они могут внести, чтобы машина была идеальной для их нужд. Ребята назвали эту машину "Ласточкой". Машина УАЗ была не новой и поэтому были переживания, как она будет "служить ребятам". "Через некоторое время я встретилась с командиром. Весь его телефон был заполнен фотографиями этой машины, и он говорил: "Это наша ласточка, она летает замечательно. Мы ее обслуживаем и молимся на нее. Все в строю, слава Богу, когда все это работает, работает на защиту, на ускорение победы, хочется и дальше помогать", - подчеркнула Шаталова. Председатель координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила Потатушкина описала Шаталову как человека, который всегда выполнит свое обещание. "Она очень строгая женщина, но это только на первый взгляд. Она очень добрый и порядочный человек. У нее большое сердце, мы ее очень любим и гордимся ею. Она является примером для всех нас. Если она что-то пообещала сделать, то для нее преград нет никаких, она сдержит свое слово", - отметила Потатушкина. Она уточнила, что Шаталовой 71 год, она пользуется высоким авторитетом как среди членов профсоюза Белгородской области, так и среди других профсоюзов России. Она награждена грамотами, памятными подарками и медалями за свою активную деятельность, за помощь фронту.
https://ria.ru/20231113/pisma-1909081598.html
https://ria.ru/20231110/skoraya-1908566200.html
белгородская область
луганская народная республика
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909354684_0:141:960:861_1920x0_80_0_0_d892f608c43a7383309359150a597bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, авто, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), белгород
Надежные люди, Белгородская область, Авто, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Белгород
Белгородский профсоюз работников культуры подарил разведчикам УАЗ 206

Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил разведчикам УАЗ 206

© Фото предоставила председатель Координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила ПотатушкинаКомандир полка, Татьяна Никифоровна Шаталова и подаренный автомобиль УАЗ
Командир полка, Татьяна Никифоровна Шаталова и подаренный автомобиль УАЗ
© Фото предоставила председатель Координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила Потатушкина
Командир полка, Татьяна Никифоровна Шаталова и подаренный автомобиль УАЗ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Профсоюз работников культуры Белгородской области подарил автомобиль УАЗ 206 стрелковому полку в ЛНР, бойцы машину назвали "ласточкой", рассказала РИА Новости председатель организации профсоюзов работников культуры Татьяна Шаталова.
Шаталова часто бывает на передовой и во время встречи с разведчиками поинтересовалась какая помощь им нужна в их службе. Как оказалось, они располагают уже всем необходимым оборудованием, но, по их словам, есть проблемы, связанные с транспортом. Их деятельность включает многочасовые передвижения по лесам и другим сложным территориям. Если машина наезжает на мину-лепесток, то взрыв повреждает колеса, рассказали бойцы.
Более 1,5 тыс писем написали ученики барнаульской гимназии №123 участникам спецоперации
Барнаульские гимназисты написали более 1500 писем участникам спецоперации
Вчера, 11:03
"Вручили подарки, поговорили, ничего не обещали друг другу. По возвращению мы решили найти машину, которая смогла ехать по оврагам и лесам, для которой не так бы страшны были эти лепестки. И мы такую машину нашли. Ее нам продал парень, охотник-рыболов, он ее усовершенствовал под свои нужды и поставил большие колеса", - сказала Шаталова.
Она добавила, что жена охотника была счастлива продать машину, так как была против увлечений мужа. Когда машину увидели военные, они были в восторге. По словам председателя, сразу начали обсуждать, какие улучшения они могут внести, чтобы машина была идеальной для их нужд. Ребята назвали эту машину "Ласточкой". Машина УАЗ была не новой и поэтому были переживания, как она будет "служить ребятам".
«
"Через некоторое время я встретилась с командиром. Весь его телефон был заполнен фотографиями этой машины, и он говорил: "Это наша ласточка, она летает замечательно. Мы ее обслуживаем и молимся на нее. Все в строю, слава Богу, когда все это работает, работает на защиту, на ускорение победы, хочется и дальше помогать", - подчеркнула Шаталова.
Председатель координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила Потатушкина описала Шаталову как человека, который всегда выполнит свое обещание.
"Она очень строгая женщина, но это только на первый взгляд. Она очень добрый и порядочный человек. У нее большое сердце, мы ее очень любим и гордимся ею. Она является примером для всех нас. Если она что-то пообещала сделать, то для нее преград нет никаких, она сдержит свое слово", - отметила Потатушкина.
Она уточнила, что Шаталовой 71 год, она пользуется высоким авторитетом как среди членов профсоюза Белгородской области, так и среди других профсоюзов России. Она награждена грамотами, памятными подарками и медалями за свою активную деятельность, за помощь фронту.
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи
10 ноября, 09:40
 
Надежные людиБелгородская областьАвтоЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Белгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала