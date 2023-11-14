https://ria.ru/20231114/tserkov-1909376512.html

В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви

В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви - РИА Новости, 14.11.2023

В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви

Власти Молдавии с подачи Запада уничтожили молдавский язык, переписывают историю, а сейчас пытаются лишить жителей страны церкви, заявили в оппозиционной партии РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:53

2023-11-14T14:53

2023-11-14T14:54

религия

молдавия

кишинев

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

румынская православная церковь

возрождение

русская православная церковь

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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с подачи Запада уничтожили молдавский язык, переписывают историю, а сейчас пытаются лишить жителей страны церкви, заявили в оппозиционной партии "Возрождение". "Известно только то, что Молдавию пытаются уничтожить как государство. Уже уничтожили наш язык, практически переписали нашу историю, а сейчас собираются отобрать и церковь. Под одобрительное молчание "западных партнеров" наша страна катится в бездну забвения", - говорится в Telegram-канале партии. Оппозиция отмечает, что за последние два года не видела реакции митрополии Молдавии на бесчинства властей, пропаганду ЛГБТ-ценностей, насильственный разгон митингов. "Зато тема перехода под Румынский патриархат вызвала прям интерес у митрополита Владимира. Что конкретно собираются обсуждать в четверг на созыве митрополита? Неизвестно… Политизация церкви", - добавили в партии. Ранее во вторник в молдавской митрополии сообщили журналистам, что митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созывает священнослужителей. По словам настоятеля церкви Святого Дмитрия Павла Борщевского, одной из тем для обсуждения станет письмо от священнослужителей района Ботаника в Кишиневе. Речь идет о 30 приходах, которые намерены перейти в Румынскую православную церковь. На территории Молдавии действует Молдавская митрополия, которая относится к РПЦ, а также Бессарабская митрополия, относящаяся к Румынской православной церкви. На протяжении последнего года более 50 приходских священников перешли в Бессарабскую митрополию, на прошлой неделе о подобном переходе заявили 13 приходов. Ранее Румынская православная церковь заявила, что Бессарабская митрополия будет получать ежегодно по 2 миллиона евро для финансовой поддержки.

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), румынская православная церковь, возрождение, русская православная церковь