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В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви - РИА Новости, 14.11.2023
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Религия
 
14:53 14.11.2023 (обновлено: 14:54 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/tserkov-1909376512.html
В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви
В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви - РИА Новости, 14.11.2023
В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви
Власти Молдавии с подачи Запада уничтожили молдавский язык, переписывают историю, а сейчас пытаются лишить жителей страны церкви, заявили в оппозиционной партии РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:53
2023-11-14T14:54
религия
молдавия
кишинев
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
румынская православная церковь
возрождение
русская православная церковь
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с подачи Запада уничтожили молдавский язык, переписывают историю, а сейчас пытаются лишить жителей страны церкви, заявили в оппозиционной партии "Возрождение". "Известно только то, что Молдавию пытаются уничтожить как государство. Уже уничтожили наш язык, практически переписали нашу историю, а сейчас собираются отобрать и церковь. Под одобрительное молчание "западных партнеров" наша страна катится в бездну забвения", - говорится в Telegram-канале партии. Оппозиция отмечает, что за последние два года не видела реакции митрополии Молдавии на бесчинства властей, пропаганду ЛГБТ-ценностей, насильственный разгон митингов. "Зато тема перехода под Румынский патриархат вызвала прям интерес у митрополита Владимира. Что конкретно собираются обсуждать в четверг на созыве митрополита? Неизвестно… Политизация церкви", - добавили в партии. Ранее во вторник в молдавской митрополии сообщили журналистам, что митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созывает священнослужителей. По словам настоятеля церкви Святого Дмитрия Павла Борщевского, одной из тем для обсуждения станет письмо от священнослужителей района Ботаника в Кишиневе. Речь идет о 30 приходах, которые намерены перейти в Румынскую православную церковь. На территории Молдавии действует Молдавская митрополия, которая относится к РПЦ, а также Бессарабская митрополия, относящаяся к Румынской православной церкви. На протяжении последнего года более 50 приходских священников перешли в Бессарабскую митрополию, на прошлой неделе о подобном переходе заявили 13 приходов. Ранее Румынская православная церковь заявила, что Бессарабская митрополия будет получать ежегодно по 2 миллиона евро для финансовой поддержки.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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молдавия, кишинев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), румынская православная церковь, возрождение, русская православная церковь
Религия, Молдавия, Кишинев, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Румынская православная церковь, Возрождение, Русская православная церковь
В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви

Партия "Возрождение" обвинила Кишинев в попытке лишить молдаван церкви

© Фото : православная церковь МолдовыВысокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе
Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : православная церковь Молдовы
Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с подачи Запада уничтожили молдавский язык, переписывают историю, а сейчас пытаются лишить жителей страны церкви, заявили в оппозиционной партии "Возрождение".
"Известно только то, что Молдавию пытаются уничтожить как государство. Уже уничтожили наш язык, практически переписали нашу историю, а сейчас собираются отобрать и церковь. Под одобрительное молчание "западных партнеров" наша страна катится в бездну забвения", - говорится в Telegram-канале партии.
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Оппозиция отмечает, что за последние два года не видела реакции митрополии Молдавии на бесчинства властей, пропаганду ЛГБТ-ценностей, насильственный разгон митингов.
"Зато тема перехода под Румынский патриархат вызвала прям интерес у митрополита Владимира. Что конкретно собираются обсуждать в четверг на созыве митрополита? Неизвестно… Политизация церкви", - добавили в партии.
Ранее во вторник в молдавской митрополии сообщили журналистам, что митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созывает священнослужителей. По словам настоятеля церкви Святого Дмитрия Павла Борщевского, одной из тем для обсуждения станет письмо от священнослужителей района Ботаника в Кишиневе. Речь идет о 30 приходах, которые намерены перейти в Румынскую православную церковь.
На территории Молдавии действует Молдавская митрополия, которая относится к РПЦ, а также Бессарабская митрополия, относящаяся к Румынской православной церкви. На протяжении последнего года более 50 приходских священников перешли в Бессарабскую митрополию, на прошлой неделе о подобном переходе заявили 13 приходов.
Ранее Румынская православная церковь заявила, что Бессарабская митрополия будет получать ежегодно по 2 миллиона евро для финансовой поддержки.
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РелигияМолдавияКишиневВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Румынская православная церковьВозрождениеРусская православная церковь
 
 
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