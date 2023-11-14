В Молдавии оппозиция обвинила власти в попытке лишить население церкви
Партия "Возрождение" обвинила Кишинев в попытке лишить молдаван церкви
© Фото : православная церковь МолдовыВысокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе
Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с подачи Запада уничтожили молдавский язык, переписывают историю, а сейчас пытаются лишить жителей страны церкви, заявили в оппозиционной партии "Возрождение".
"Известно только то, что Молдавию пытаются уничтожить как государство. Уже уничтожили наш язык, практически переписали нашу историю, а сейчас собираются отобрать и церковь. Под одобрительное молчание "западных партнеров" наша страна катится в бездну забвения", - говорится в Telegram-канале партии.
Оппозиция отмечает, что за последние два года не видела реакции митрополии Молдавии на бесчинства властей, пропаганду ЛГБТ-ценностей, насильственный разгон митингов.
"Зато тема перехода под Румынский патриархат вызвала прям интерес у митрополита Владимира. Что конкретно собираются обсуждать в четверг на созыве митрополита? Неизвестно… Политизация церкви", - добавили в партии.
Ранее во вторник в молдавской митрополии сообщили журналистам, что митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созывает священнослужителей. По словам настоятеля церкви Святого Дмитрия Павла Борщевского, одной из тем для обсуждения станет письмо от священнослужителей района Ботаника в Кишиневе. Речь идет о 30 приходах, которые намерены перейти в Румынскую православную церковь.
На территории Молдавии действует Молдавская митрополия, которая относится к РПЦ, а также Бессарабская митрополия, относящаяся к Румынской православной церкви. На протяжении последнего года более 50 приходских священников перешли в Бессарабскую митрополию, на прошлой неделе о подобном переходе заявили 13 приходов.
Ранее Румынская православная церковь заявила, что Бессарабская митрополия будет получать ежегодно по 2 миллиона евро для финансовой поддержки.