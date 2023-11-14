https://ria.ru/20231114/trevoga-1909443146.html

Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя три часа

Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя три часа - РИА Новости, 14.11.2023

Воздушную тревогу на всей территории Украины отменили спустя три часа

Воздушная тревога на всей территории Украины во вторник продлилась почти три часа, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:40

2023-11-14T18:40

2023-11-14T18:40

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога на всей территории Украины во вторник продлилась почти три часа, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги на всей территории страны звучал с 15.38 мск до 18.21 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины