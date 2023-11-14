https://ria.ru/20231114/trevoga-1909387096.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:27

2023-11-14T15:27

2023-11-14T15:32

специальная военная операция на украине

украина

кировоградская область

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 15.10 по 15.14 мск. Ранее во вторник в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога, спустя время ее отменили. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в городе Кропивницкий Кировоградской области. Минэнерго Украины сообщало о повреждении объектов нефтепереработки в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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украина, кировоградская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины