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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 14.11.2023 (обновлено: 15:32 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/trevoga-1909387096.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:27
2023-11-14T15:32
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 15.10 по 15.14 мск. Ранее во вторник в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога, спустя время ее отменили. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в городе Кропивницкий Кировоградской области. Минэнерго Украины сообщало о повреждении объектов нефтепереработки в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
украина
кировоградская область
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украина, кировоградская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 15.10 по 15.14 мск.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
Ранее во вторник в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога, спустя время ее отменили. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в городе Кропивницкий Кировоградской области. Минэнерго Украины сообщало о повреждении объектов нефтепереработки в стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКировоградская областьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы Украины
 
 
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