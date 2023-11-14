https://ria.ru/20231114/trevoga-1909268455.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T02:29
2023-11-14T02:29
2023-11-14T02:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, в 00.21 (01.21 мск) тревога охватила Черкасскую область, а через минуту - Винницкую. В 01.09 (02.09 мск) тревога прозвучала в Хмельницкой области. Согласно карте, тревога звучит также в подконтрольных Киеву частях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231114/obstrely-1909263026.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Винницкая область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях центральной Украины объявили воздушную тревогу