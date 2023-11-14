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Митин: оборот Белоруссии и Самарской области близок к 2 миллиардам долларов
Митин: оборот Белоруссии и Самарской области близок к 2 миллиардам долларов - РИА Новости, 14.11.2023
Митин: оборот Белоруссии и Самарской области близок к 2 миллиардам долларов
Годовой товарооборот между Белоруссией и Самарской областью приближается к 2 миллиардам долларов, что является одним из лучших показателей среди субъектов... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:07
2023-11-14T16:07
2023-11-14T16:07
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Годовой товарооборот между Белоруссией и Самарской областью приближается к 2 миллиардам долларов, что является одним из лучших показателей среди субъектов России, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле Сергей Митин перед заседанием профильной комиссии в Самаре. "Мы сегодня проводим заседание комиссии Союзного парламента по экономической политике. Комиссия проходит в преддверии пленарного заседания Парламентского собрания, которое состоится 18 декабря в Москве. ... (Площадкой для проведения комиссии - ред.) выбрана Самарская область, поскольку это один из наиболее серьезно развивающихся регионов во взаимоотношениях с Белоруссией, общий товарооборот годовой уже приближается к 2 миллиардам долларов. Это, конечно, очень значительный вклад, мы думаем, что это будет один из лучших показателей среди субъектов Российской Федерации", - сказал Митин. В числе совместных проектов региона с Белоруссией - программа по замене более 1,5 тысячи лифтов продукцией белорусского "Могилевлифтмаша", отметил глава профильной комиссии Парламентского собрания. Кроме того, в Самарскую область осуществляются поставки автобусов и трамваев из Белоруссии, между сторонами налаживается авиасообщение - с 18 ноября будут запущены первые авиарейсы между Самарой и Минском.
https://ria.ru/20231109/parlamentskoe_sobranie-1908505384.html
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парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, самарская область, белоруссия, сергей митин, россия, экономика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Парламентское Cобрание Cоюза Белоруссии и России, Самарская область, Белоруссия, Сергей Митин, Россия, Экономика