https://ria.ru/20231114/tikhookeanskaya_zheleznaya_doroga-1909462679.html
Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50%
Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50% - РИА Новости, 14.11.2023
Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50%
Тихоокеанская железная дорога от якутского угольного месторождения "Эльга" к созданному с нуля порту заработает через полтора года, она построена более чем... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:58
2023-11-14T20:58
2023-11-14T20:58
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
железная дорога
строительство
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от якутского угольного месторождения "Эльга" к созданному с нуля порту заработает через полтора года, она построена более чем наполовину, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Заявление прозвучало во вторник на открытии Дня Хабаровского края на Международной выставке-форуме "Россия". "От момента принятия решения инвесторами и нами, как властью, до сегодняшнего дня прошло всего чуть больше двух лет. За это время частная тихоокеанская железная дорога протяженностью более 500 километров построена более чем наполовину. Темпы потрясают и превышают даже комсомольские и военные времен прошлого века", - отметил Дегтярев. Железная дорога через считавшуюся непроходимой тайгу строится на частные средства и должна связать угольные месторождения в Республике Саха (Якутия) с тихоокеанским побережьем. "Для угольщиков Якутии эта дорога создаст выход в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на высококачественный уголь очень велик", - отметил Дегтярев. По приведенной губернатором статистике, мощность порта составит 30 миллионов тонн в год, будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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михаил дегтярев, хабаровский край, железная дорога, строительство, выставка-форум "россия"
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Железная дорога, Строительство, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от якутского угольного месторождения "Эльга" к созданному с нуля порту заработает через полтора года, она построена более чем наполовину, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Заявление прозвучало во вторник на открытии Дня Хабаровского края на Международной выставке-форуме "Россия"
.
"От момента принятия решения инвесторами и нами, как властью, до сегодняшнего дня прошло всего чуть больше двух лет. За это время частная тихоокеанская железная дорога протяженностью более 500 километров построена более чем наполовину. Темпы потрясают и превышают даже комсомольские и военные времен прошлого века", - отметил Дегтярев.
Железная дорога через считавшуюся непроходимой тайгу строится на частные средства и должна связать угольные месторождения в Республике Саха (Якутия)
с тихоокеанским побережьем.
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"Для угольщиков Якутии эта дорога создаст выход в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на высококачественный уголь очень велик", - отметил Дегтярев
.
По приведенной губернатором статистике, мощность порта составит 30 миллионов тонн в год, будет создано 2,5 тысячи рабочих мест.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.