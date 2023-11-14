Рейтинг@Mail.ru
Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50% - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
20:58 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/tikhookeanskaya_zheleznaya_doroga-1909462679.html
Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50%
Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50% - РИА Новости, 14.11.2023
Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50%
Тихоокеанская железная дорога от якутского угольного месторождения "Эльга" к созданному с нуля порту заработает через полтора года, она построена более чем... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:58
2023-11-14T20:58
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
железная дорога
строительство
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909464232_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ca425d7396fb4efe129aa97bcd5efc29.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от якутского угольного месторождения "Эльга" к созданному с нуля порту заработает через полтора года, она построена более чем наполовину, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Заявление прозвучало во вторник на открытии Дня Хабаровского края на Международной выставке-форуме "Россия". "От момента принятия решения инвесторами и нами, как властью, до сегодняшнего дня прошло всего чуть больше двух лет. За это время частная тихоокеанская железная дорога протяженностью более 500 километров построена более чем наполовину. Темпы потрясают и превышают даже комсомольские и военные времен прошлого века", - отметил Дегтярев. Железная дорога через считавшуюся непроходимой тайгу строится на частные средства и должна связать угольные месторождения в Республике Саха (Якутия) с тихоокеанским побережьем. "Для угольщиков Якутии эта дорога создаст выход в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на высококачественный уголь очень велик", - отметил Дегтярев. По приведенной губернатором статистике, мощность порта составит 30 миллионов тонн в год, будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231018/putin-1903500743.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909464232_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_3ebc29dcd4ee7eab66e18667d7717f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил дегтярев, хабаровский край, железная дорога, строительство, выставка-форум "россия"
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Железная дорога, Строительство, Выставка-форум "Россия"

Стройготовность Тихоокеанской железной дороги составляет более 50%

© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramСтроительство Тихоокеанской железной дороги и угольного морского терминала "Порт Эльга" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края
Строительство Тихоокеанской железной дороги и угольного морского терминала Порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края
© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/Telegram
Строительство Тихоокеанской железной дороги и угольного морского терминала "Порт Эльга" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тихоокеанская железная дорога от якутского угольного месторождения "Эльга" к созданному с нуля порту заработает через полтора года, она построена более чем наполовину, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Заявление прозвучало во вторник на открытии Дня Хабаровского края на Международной выставке-форуме "Россия".
"От момента принятия решения инвесторами и нами, как властью, до сегодняшнего дня прошло всего чуть больше двух лет. За это время частная тихоокеанская железная дорога протяженностью более 500 километров построена более чем наполовину. Темпы потрясают и превышают даже комсомольские и военные времен прошлого века", - отметил Дегтярев.
Железная дорога через считавшуюся непроходимой тайгу строится на частные средства и должна связать угольные месторождения в Республике Саха (Якутия) с тихоокеанским побережьем.
Грузовой состав на железнодорожном пункте пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин рассказал о работе над железнодорожными маршрутами в Монголию и Китай
18 октября, 06:48
"Для угольщиков Якутии эта дорога создаст выход в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на высококачественный уголь очень велик", - отметил Дегтярев.
По приведенной губернатором статистике, мощность порта составит 30 миллионов тонн в год, будет создано 2,5 тысячи рабочих мест.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский крайЖелезная дорогаСтроительствоВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала